Her organ bağışı hayat kurtarıyor Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran: “Kadavra bağışı maalesef şu anda çok düşük oranda”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her organ bağışı hayat kurtarıyor Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran: “Kadavra bağışı maalesef şu anda çok düşük oranda”

İHA

Her organ bağışı hayat kurtarıyor Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran: “Kadavra bağışı maalesef şu anda çok düşük oranda”

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran, pandemi döneminde organ bağışının iyice düştüğünü belirterek, “Organ bekleyen hastalar için umut kapısı olan kadavra bağışı maalesef şu anda çok düşük oranda” dedi.
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde '39 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda binlerce hastanın umudu olan organ bağışı nakline dikkat çekildi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran, Türkiye’de organ bağışının Avrupa ülkelerine göre düşük olduğunu, organ bağışının artmasının ise insanları bilinçlendirmekten geçtiğini belirtti.
Doç. Dr. Başkıran, organ naklinin bağış bekleyen hastalar için önemli olduğunu ve kadavra nakillerinin az olması sebebiyle canlı vericili organ bağışının ön planda olduğunu ifade ederek, “Organ bağışı, dünyada milyon nüfus başına diye simgelenir. Milyon nüfus başına derken, bir ülkenin organ bağışındaki oranı milyon nüfus başına Avrupa ülkelerinde 2530 iken maalesef ülkemizde milyon nüfus başına 7’lerde. Ancak özellikle Covid19 döneminde bu oran iyice düştü ve şu anda milyon nüfus başına 2’lerde. Organ bekleyen hastalar için umut kapısı olan kadavra bağışı maalesef şu anda çok düşük oranda” dedi. Organ bağışı için vatandaşları bilinçlendirmenin önemine de dikkat çeken Başkıran, “İnsanlara organ bağışının ne demek olduğunu iyi anlatmak gerekir. Organ naklini arttırmak için özellikle insanlarımızı bilinçlendirmek lazım. Aslında hem dünyada hem de diğer tarafta inanılmaz büyük sevaplara vesile olacağını, çok iyi irdeleyip çok güzel anlatmak lazım” şeklinde konuştu.

“Karaciğer naklinde şu ana kadar 3 bin 78 karaciğer nakli gerçekleştirdik”
Turgut Özal Tıp Merkezinin organ naklinde dünyanın ve Avrupa’nın sayılı merkezlerinden olduğunu belirten Başkıran, “Biz organ naklinde şu anda Avrupa’da da dünyada da sayılı bir merkeziz. Karaciğer naklinde Avrupa’da birinci, dünyada ikinci merkeziz. Karaciğer naklinde şu ana kadar 3 bin 78 karaciğer nakli gerçekleştirdik. 2021 Ocak ayından bu aralığa kadar da 188 karaciğer nakli gerçekleştirdik. Bu karaciğer naklinin yüzde 80’ini canlı vericiden karaciğer nakli ve yaklaşık 334 tane de böbrek nakli gerçekleşti. İnce bağırsak nakli ve pankreas nakilleri bu kurumumuzda gerçekleştirildi. Şu anda ince bağırsak nakli, Türkiye’de sadece İnönü Üniversitesinde Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Enstitüsü’nde gerçekleştiriliyor. Bu Malatyamız için çok büyük bir değer. Bunu Malatya halkının da sahiplenmesi gerekiyor. Şu anda burada Kenya’dan, Ürdün’den iki tane cerrah arkadaşımız burada karaciğer naklini öğrenmek için geldiler ve yıllarını verdiler. Ürdün’den gelen cerrahımız iki senede burada eğitim alacak. Türkiye bazında birçok ilden, şu anda üç ayrı ilden, İstanbul’dan, Bursa’dan, Sivas’tan arkadaşlarımız buraya karaciğer naklini öğrenmek için geldi” diye konuştu.

“Biz cerrahız, elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz”
27 öğretim üyesi ile Karaciğer Nakil Enstitüsü’nde çalıştıklarını ifaden eden Başkıran, “Burada 27 tane öğretim üyesiyiz ve hepimiz karaciğer nakil ile ilgili olarak Prof. Dr. Sezai Yılmaz önderliğinde bunu devam ettiriyoruz. Burada öyle bir transplantasyon merkezi oluştu. Şu anda buradan teklif alıp özel merkezlere giden arkadaşlarımız oluyor. Onların yeri hemen dolduruluyor. Hiçbir şekilde burada bir kayıp söz konusu değil. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a da sevgi saygılarımı sunuyorum. Biz cerrahız, elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz organ bağışı için ilgili sağlık müdürlüğünde, aile hekimliğinde, organ nakli yapılan merkezlerde gidip 'organımı bağışlıyorum' adı altında bir kart alması ve bunu ailesiyle paylaşması gerekiyor. Organ nakli bekleyen kişilere bağış yapılmasını ve organ nakli bekleyen insanlara acil şifalar diliyorum” dedi.

“Hastalara umut olunması için herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum”
Yaklaşık 10 yıldır karaciğer hastası olan ve 2 yıldır karaciğer nakli bekleyen Ali Korkmaz ise “Organ bağışı az olduğu için bulamadık. Şimdi çocukları bekliyoruz. Çocuklardan almayı düşünüyorum. Daha önceden küçüktü, yaşı tutmuyordu. Ben düşünüyorum, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin bizim gibilere yardımda bulunulmasını istiyorum. Hastalara umut olunması için herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum” diye konuştu. Babasına karaciğerini vermek için 18 yaşını doldurduğunu belirten Sevim Korkmaz da, “Türkiye’de birçok hasta organ bağışı bekliyor. Ben de babam için bekliyorum. Babam 10 yıldır karaciğer hastası. Yaşımın dolmasını bekliyorduk. 18 yaşım dolduktan sonra karaciğerimi babama verme kararı aldım. Birçok insan bir umut olsun bekliyorlar. Bu çok önemli bir durum aslında. Başına gelmeyen insanlar bu durumu bilmiyorlar veya farkında değiller. İnsanlar bağış yapmalı. En azından bir hayat kurtuluyor” dedi.
Anneannesine karaciğerini vermek için Trabzon’dan gelen 18 yaşındaki Buse Nur Söğüt ise "Trabzon’dan geliyorum. Organ bağışı iyi bir şey. Hayat kurtarıyorlar, o kadar insanın hayatı kurtuluyor. Ömürlerine ömür katıyorlar. Ben anneanneme karaciğer nakil vereceğim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırat Havvası'ndaki turizmin geleceği görüşüldü Turizm gelirlerinin arttırılmasına yönelik istişare
YEREL HABERLER Fırat Havvası'ndaki turizmin geleceği ...
Başkan Çınar, Yakınca deprem konutlarını inceledi Yakınca’ya yeni yaşam alanları inşa ediliyor
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Yakınca deprem konutlarını ...
Sadıkoğlu’ndan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Sadıkoğlu’ndan 10 Kasım mesajı
Jandarma KOM’dan sahte alkole geçit yok
YEREL HABERLER Jandarma KOM’dan sahte alkole geçit yok
Estetik cerrahiyi cerrahlar yapmalı Merdiven altı estetiğe dikkat
YEREL HABERLER Estetik cerrahiyi cerrahlar yapmalı Merdiven altı ...
Yeni Malatyaspor milli arayı iyi değerlendirmek istiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor milli arayı iyi değerlendirmek ...
Lösemili çocuklara moral
YEREL HABERLER Lösemili çocuklara moral
MHP heyetinden Başkan Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER MHP heyetinden Başkan Gürkan’a ziyaret
Öğrencilere sosyal-kültürel faaliyetler
YEREL HABERLER Öğrencilere sosyal-kültürel faaliyetler
Covid-19 nedeniyle organ bağışı oranı düştü
YEREL HABERLER Covid-19 nedeniyle organ bağışı oranı düştü
Malatya Amatör Futbol’da çekişme sürüyor
YEREL HABERLER Malatya Amatör Futbol’da çekişme sürüyor
Başkan Güder: “Kızılay ülkemizin yüz akı olmuştur”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Kızılay ülkemizin yüz akı olmuştur”
Malatya'da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu
Coğrafi işaret tescil belgeleri esnafla buluşuyor Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Hedefimiz, zengin yemek kültürümüzün hak ettiği konuma ulaşmasıdır"
YEREL HABERLER Coğrafi işaret tescil belgeleri esnafla ...
İnönü Üniversitesi yerli aşı için gönüllüleri bekliyor
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi yerli aşı için gönüllüleri ...
Malatya'da Memur-Sen'in yeni binası törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Malatya'da Memur-Sen'in yeni binası törenle hizmete ...
Kayısı Analitik Verim Tespit Proje Toplantısı Malatya’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kayısı Analitik Verim Tespit Proje Toplantısı ...
Gözünü kırpmadan husumetlisine kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Gözünü kırpmadan husumetlisine kurşun yağdırdı
İki il sınırında su gerginliği
YEREL HABERLER İki il sınırında su gerginliği
Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden kaçtı Kaçan şahsın önce kıyafetleri, sonra kendisi bulundu
YEREL HABERLER Ters kelepçeli adliyeye götürülürken polisin elinden ...
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan Türkkan’a tepki
YEREL HABERLER Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan Türkkan’a tepki
Kızılay Denetim Kurulu Malatya’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kızılay Denetim Kurulu Malatya’da incelemelerde ...
Memur-Sen Genel Başkanı: Vatan-millet edebiyatını yapanlar, şehit ailesinin mahremine küfrediyor
YEREL HABERLER Memur-Sen Genel Başkanı: Vatan-millet edebiyatını ...
Malatyalılar kavgaya neden olan sınırın belirlenmesini istedi
YEREL HABERLER Malatyalılar kavgaya neden olan sınırın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.