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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu’dan Başkan Gürkan ile personele teşekkür belgesi

İHA

İçişleri Bakanı Soylu’dan Başkan Gürkan ile personele teşekkür belgesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Akdeniz bölgesinde meydana gelen yangın afeti ve Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afeti sonrasında bölgedeki çalışmalara destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve çalışmalara katılan personellere teşekkür belgesi gönderildi.
Yaz aylarında özellikle Akdeniz bölgesinde meydana gelen yangın afetinde söndürme ve enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte, Batı Karadeniz bölgesinde meydana sel afetinde de arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli personele İçişleri Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bölgelerde yapılan çalışmalara verilen desteklerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a da teşekkür belgesi verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından adına ve bölgeye giden personele gönderilen teşekkür belgesi için müteşekkir olduğunu belirten Başkan Gürkan, gönderilen teşekkür belgesini Büyükşehir Belediyesi personelleri adına aldığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini takdimi öncesinde açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Gerek Akdeniz bölgesinde yaşanan yangın afeti, gerek Karadeniz bölgesinde Kastamonu’da, Bozkurt’ta ve Ordu’da meydana gelen sel afetinde Malatya Büyükşehir Belediyesi personellerimiz afetlerin meydana geldiği yerlerde çalıştılar. MASKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı personellerimiz başarılı çalışmalar yürüttüler. Elazığ depreminde de arama kurtarma ekibimiz Malatya’da enkaz ve arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra Elazığ’da çalışmalara katılmışlardı. Bu anlamda İçişleri Bakanlığımız çalışmalara katılan arkadaşlarımıza, Malatya’mıza ve bizlere teşekkür belgeleri gönderdiler. Şunu da ifade edeyim muhalefet partilerin genel başkanları da ayrı ayrı bizlere teşekkür mektupları gönderdiler. Sayın İçişleri Bakanımızın göndermiş olduğu belgeleri de çalışmalara katılan arkadaşlarımıza takdim ettik. Bende mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yangın ve sel afetlerindeki çalışmalara katılan Malatya Büyükşehir Belediyesi personellerinden Hamza Yiğit, Alirıza Arslan, Cumali Şimşek, Erdal Bütün, Fikret Yaşa, Ömür Karaağaç, Ramazan Toy, Nurullah Orhan, Süleyman Taşdemir ve Cevdet Canpolat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan aldılar.

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