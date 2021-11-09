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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü Üniversitesi iletişim fakültesi belediye başkan yardımcılarını ağırladı

İHA

İnönü Üniversitesi iletişim fakültesi belediye başkan yardımcılarını ağırladı

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, karşılıklı istişareler bulunmak ve yeni projeler üzerine fikir alış verişi yapmak üzere gelen Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcılarını ağırladı.
Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Cavit Aslan ve Mehmet Cüreoğlu’nun yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Orhan Atak, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın’ı ziyaret ederek, yapılacak çalışmalar üzerine bilgi alış verişinde bulundular.
Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçen görüşme sırasında İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Yeşilyurt Belediyesi ile yapılacak her türlü çalışma ve projeye destek vereceklerini ifade edip, gerçekleşen ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu. Yeşilyurt Belediyesi, olarak İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesini ziyaret ederek, Yeşilyurt hakkında bilgi verdi.
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinin dekanlık toplantı salonunda fakülte dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, ve öğretim görevlileri ile bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları ve Halkla İlişkiler Müdürü, Yeşilyurt Belediyesi’ nin yapmış olduğu çalışmalar, hakkında detaylı bilgiler sundu. Yeşilyurt’un tarihiyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle, turizmiyle, kültürüyle ve yeşil alanlarıyla büyük bir potansiyeli içerisinde barındırdığını belirtildi. Yeşilyurt Belediyesi’ nin , Yeşilyurt’un marka değerini yükseltmek için gece gündüz çalıştığının altı çizildi "Bugüne kadar sanayisi ile ön plana çıkmış olan Yeşilyurt’un sahip olduğu tüm değerleriyle doğru anlatılması halinde Avrupa’nın önde gelen marka şehirleri arasına girmeye aday olduğu belirtildi.
Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrasında Prof. Dr. Ahmet Yatkın ile beraber İnönü Ajans Merkezini ve stüdyolarını gezdi. İnönü Ajans stüdyolarını çok beğendiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Yöneticileri, "İnönü Üniversitesi Malatya’mızın gururu, iletişim alanında da Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden. Basın, yayın ve halkla ilişkiler ve insan kaynakları birimlerimizle birlikte, iletişim fakültesinin bilgi birikiminden yararlanmak amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik" ifadelerinde bulundular.

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