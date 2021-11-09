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Gürkan, belediye yöneticileri ile toplantı yaptı Gürkan, “ İyi niyetli çalışırsak elde edemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur”

İHA

Gürkan, belediye yöneticileri ile toplantı yaptı Gürkan, “ İyi niyetli çalışırsak elde edemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye yöneticileri ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Gürkan, değerlendirme toplantısı sırasında Ankara temasları hakkında da bilgiler vererek; 2021 yılında yaptıklarına değinip, 2022 yılı yatırım programları ile ilgili planlamalar yapacaklarını söyledi.
Gerçekleştirilen toplantıda Malatya’nın tarihi bir süreçten geçtiğini ve Büyükşehir Belediyesi personellerinin buna katkı sunarak tanıklık ettiğini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Genel Sekreter Yardımcımızla birlikte Ankara’da temaslarda bulunduk. Ankara ziyaretimizde 2021 yılının genel değerlendirmesi aynı zamanda 2022 yılı yatırım programı Malatya Büyükşehir Belediyesi nezdinde hangi süreçlerde, hangi aşamalarda ve hangi hizmetlerin öncelikli yapılması noktasında ilgili bakanlıklarla temaslarda bulunduk. Yaptığımız çalışmalarda mevcut devam eden yatırımlarımızı ikmal inşaatları ve ikmal ödeneklerinin alınması noktasında ilgili bakanlıklarımız gerekli yerlere talimatları verdiler.
Yeni anlamında gerek Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız olsun gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız olsun gerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olsun gerekse Ulaştırma Bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte diğer bakanlıklarımızla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Özellikle Akçadağ ilçemize gençlik merkezi yapılması noktasında görüşmelerimizi yaptık. 18 okulumuza spor merkezleri yapılması noktasında, 5 bin kişilik spor salonumuzun fiyat artışlarıyla ilgili ikmal ödeneklerinin temin edilmesi noktasında yine hemen spor salonumuzun yanında jimnastik salonumuzun ödeneğinin temin edilmesinin yanında gençlik karşılama merkezinin ikmal inşaatının kabul edilmesi noktasında ve mişmiş park ile birlikte yapılan komplekslerin çevre düzenlemesiyle birlikte ikmal ödenekleri temin edildi. Diğer taraftan Gençlik ve Spor Bakanlığımız nezdinde Akçadağ’a yapacağımız gençlik ve spor merkezi ile 18 okulumuza yapacağımız spor merkezlerinin ödenekleri de temin edilmiş oldu.
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza da Malatya’mıza huzur evi yapılması noktasında talebimizi ilettik. Gümrük ve Ticaret Eski Bakanımız ve Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder de bizlerle görüşmemizde birlikteydi bu talebimizi ilettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İller Bankasıyla ilgili kuzey ve güney kuşak yollarının yapılması ve ihale edilmesiyle ilgili görüşmelerde bulunduk. Polis Evi ile ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli takas işlemlerinin yapılması için İçişleri Bakanlığımızda görüşmeler yaptık. Milli Eğitim Bakanlığımızda yaptığımız görüşmede 5 maddeyi içeren bir görüşme gerçekleştirdik. Bunlar, depremden etkilenen tüm okulların yenilenmesi, yeni okulların, yeni rehabilitasyon merkezlerinin ve yeni anaokullarının yapılması ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından tahsis edilen Malatyalı iş insanı Mehmet Ali Aydınlar tarafından güzel bir okulu teknoloji fen lisesi olarak çalışmaların yapılmasını Milli Eğitim Bakanımıza ilettik. Sayın Bakanımız bu konularda gayet uygun görüş belirtti.
Bilkent Üniversitesiyle yapmış olduğumuz görüşmede Bilkent Üniversitesinin Malatya’da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisenin yapılması noktasında yoğun bir çalışma başlatıldı. Özel Harekat Merkezinin yapılması noktasında çalışmalar zaten ihale edildi ve yoğun bir şekilde yapım çalışmaları devam ediyor. YİMPAŞ ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca gençlik karşılama merkezi, 5 bin kişilik spor salonu ve jimnastik salonunun haricinde İnderesi Parkı’nın olduğu alanda çevre düzenlemeleriyle birlikte 100 milyonluk gençlik kampı merkezi yapıyoruz. Ek ikmal inşaatlarıyla birlikte ikmal ödeneklerinin temini gerçekleştirilmiş oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda yaptığımız görüşmede de bizlere üç öneri sundular. Birincisi orta ölçekli sanayi sitesinin TOKİ tarafından devredilip yapılması, ikincisi arsanın bedel karşılığında kooperatiflere devredilerek yapılması, üçüncüsü ise belediyemizin kendi imkânları içerisinde yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uygun kredileriyle yapılmasıyla ilgili önerileri oldu. Bu konuyu kooperatif üyesi arkadaşlarla görüşeceğiz. Planlamalarımızı yaparak önümüzdeki sene bu çalışmamızda başlamış olacak.
Belediyemiz şu anda hakikaten tarihi bir süreçten geçiyor. Sizler de bu sürece tanıklık ediyorsunuz. Malatya’nın kümülatif yatırımlarının çok daha fazlası yapılıyor. İfade ettiğimiz çalışmalar yaptığımız hizmetlerin yüzde 10’u değildir. Demek ki hasbi ve iyi niyetli çalışırsak elde edemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur. Çalışmalarımızın Malatya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarımızı yapan mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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