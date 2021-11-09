Malatya’da bina çöktü, enkaz altında kalanlar var

Malatya’da henüz belirleyemeyen nedenden dolayı bir bina çöktü. Enkaz altında çok sayıda yaralı var.

Malatya İnönü Caddesinde bulunan bir bina henüz bilinmeyen nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi.

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