Malatya’da çöken binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkartıldı Binada 27 kişinin olduğu iddia edildi

Malatya’da henüz bilinmeyen bir nedenle çöken binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı. Binada 27 kişinin olduğu iddia edildi.

Malatya İnönü Caddesinde çöken 2 katlı binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkartıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için itfaiye, UMKE, Jandarma, 112 sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathane bulunduğu öğrenildi.

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