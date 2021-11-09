Malatya'da iki katlı bina çöktü: 8 kişi kurtarıldı (1)

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Taha AYHAN/ MALATYA,(DHA)MALATYA'da İnönü Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bina çöktü, enkazın altında kalan 8 kişi ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş, olay öncesi binada 20 kişinin yaşadığını belirterek, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylediFOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Malatya DHA

2021-11-09 17:40:22



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