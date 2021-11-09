Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (3)- Yeniden



Hasan KIRMIZITAŞTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, altında iş yerleri, üstünde ise kahvehanenin bulunduğu 2 katlı bina, bilinmeyen nedenle çöktü. Seferber olan ekipler, çöken binanın enkazından şu ana kadar 13 kişiyi yaralı olarak kurtardı. İçerisinde 20 kişinin bulunduğu belirtilen ve ekiplerin aramakurtarma çalışmalarına devam ettiği binada alt katta yapılan tadilat nedeniyle kolanların kesildiği iddiaları da araştırılıyor.

Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan altında iş yerleri, üstünde ise kahvehane bulunan 2 katlı bina, saat 16.50 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Büyük gürültüyle meydana gelen çökme sırasında alt katta bulunan lokantadan 4 kişinin koşarak dışarıya çıktığı belirtildi. Göçükle birlikte toz bulutu dağıldıktan sonra iki katı içiçe giren binanın enkazı altında kalanların kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri ise enkazda aramakurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

EKİPLER 13 KİŞİYİ ENKAZDAN ÇIKARDI

Çevre il ve ilçelerden aramakurtarma ekiplerinin de takviye olarak yönlendirildiği enkaz alanında yürütülen çalışmalarda 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 11´inin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, 2 kişinin ise ağır olduğu bildirildi.

VALİ: 20 KİŞİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Malatya Valisi Aydın Baruş, bilinmeyen nedenle çöken binada 20 kişinin bulunduğunun değerlendirildiğini söyledi. Ekiplerin aramakurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve şu ana kadar çıkarılan yaralıların genel anlamda sağlık durumlarının iyi olduğunu, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Vali Aydın Baruş, ekiplerin aramakurtarma çalışmalarını sürdürdüğü enkazda zaman zaman sesler duyulduğunu belirterek, "Enkazda kalan kişilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Binada 20 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak net sayı veremiyoruz, umudumuz enkaz altında kalan vatandaşlarımızı sağlıklı şekilde kurtarmak" dedi.

KOLONLAR KESİLDİ İDDİASI

Öte yandan, bazı vatandaşlar 40 yıllık olduğu belirtilen binadaki iş yerleri ile üst katındaki kahvehanede bulunan kolonların iş yerlerinin genişletilmesi amacıyla kesildiğini öne sürdü. Malatya Valisi Aydın Baruş, iddialar ile ilgili olarak konuşmanın erken olduğunu belirterek, "Daha önceki depremlerde bu binamızda hasar oluşması söz konusu değil. Deprem nedeniyle risk taşıdığına ilişkin bilgi yok. Ancak bina içerisinde herhangi bir müdahale olup olmadığını bilmiyoruz, bunu da araştırıyoruz" diye konuştu.

ARAMAKURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Havanın karardığı kentte ekipler, çöken binanın enkazında aramakurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda kişinin de merakla takip ettiği çalışmalar sırasında ekipler zaman zaman kalabalığı susturup, dinleme yaparak enkazda kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin aramakurtarma köpekleri ile çalışmalarını sürdürdüğü alanın çevresinde bulunanlardan da binada kaç kişinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışılıyor.

GÜRKAN: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çöken bina enkazında ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Gürkan, enkazda kaç kişinin bulunduğu konusunda net bilgi olmadığını belirterek, "Bizlere binada enkazdan çıkarılanlarla birlikte 20 kişinin bulunduğu söylendi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor ve umudumuz bir an önce sağlıklı şekilde kurtarılmaları. Binada çökmeye neden olan etkenin ne olduğunu da araştırıyoruz" dedi.

BAKAN KOCA: 28 AMBULANS GÖREVLENDİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, bölgede 28 ambulansın görevlendirildiğini duyurdu. Yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirten Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız."

VALİLİK: KAYIPLARINIZI BİLDİRİN

Malatya Valiliği ise yaptığı yazılı açıklama ile yakınlarına ulaşamayan kişilerin durumu 112 ekiplerine bildirmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Battalgazi İlçesi, Şifa Mahallesi, İnönü Caddesi, 162 nolu binada; 09.11.2021 tarihi saat 16.50 sıralarında meydana gelen çökme neticesinde enkazda yakını veya yakınları olduğunu düşünen vatandaşlarımızın 112 veya Valiliğimizin 0532 662 60 23 nolu iletişim numaralarına bildirimde bulunmaları önem arz etmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞTaha AYHAN

2021-11-09 19:41:56



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