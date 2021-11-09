Malatya Valisi Aydın Baruş’tan çöken bina açıklaması “Hayati tehlikesi olan yaralı yok” “Bina hasarlı değildi”

Malatya Valisi Aydın Baruş, çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Baruş, şu ana kadar 13 vatandaşın kurtarıldığını, 2 kişinin de kendi çabasıyla kurtulduğunu ifade etti. Baruş, hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını söyledi.
Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 16.50 sıralarında çöken 2 katlı binayla ilgili son durumu paylaşan Malatya Valisi Aydın Baruş, “Şu ana kadar enkaz altından 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılardan 2’sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ama hayati tehlikeleri yok. 3 kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmuş. Bina çevre ve şehircilikten herhangi bir hasar tespiti yok. Depremde ağır bir hasarı yok. Üstünde durduğumuz bir tadilat ihtimali gelen bilgiler o yöndedir. Görgü tanıklarının bilgilerine göre içeride çok fazla vatandaş yok. Ama çalışmalar devam ediyor. Ekiplerimiz bir kişinin sesinin duyulduğu ve enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışıldığını aktardı” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.