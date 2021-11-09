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Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (6)

DHA

Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (6)


7 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Malatya Valiliği, yıkılan 2 katlı binanın enkazından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 13 kişiden 7'sinin taburcu edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, iki katlı binada meydana gelen çökme sonrası 13 kişinin enkaz altından çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildikleri belirtildi. Hastanelerde müdahale edilen yaralılardan Halit Hangün, Mustafa Asiltürk, Zeki Canpolat, Hüseyin Barlak, Ahmet Özcan, Vahap Atabey ve Hikmet Doğan´ın tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği kaydedildi. Valilikten yapılan açıklamanın devamında, enkazdan çıkarılan ve halen hastanelerde tedavisi devam eden Ali Seydi Felek, İbrahim Kalı, Duran İnan, İbrahim Uçak, Mehmet Günay ve Osman Aslantaş´ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ
2021-11-09 21:17:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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