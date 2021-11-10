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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu "Enkazda arama çalışmaları sürüyor" "2 katlı bina izinsiz tadilat nedeniyle çöktü, tadilat yapan 3 kişi gözaltına alındı"

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu "Enkazda arama çalışmaları sürüyor" "2 katlı bina izinsiz tadilat nedeniyle çöktü, tadilat yapan 3 kişi gözaltına alındı"

İçleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya’da çöken 2 katlı binanın enkazında şuan için kendilerine gelen bir kayıp ihbarının olmadığını ancak sonuna kadar ekiplerin enkazda aramalarını sürdüreceğini söyledi. Çataklı, ayrıca binanın çökmesine neden olan tadilat nedeniyle de 3 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Malatya’da akşam üzere merkezi bir konumda olan İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde 2 katlı bir binanın çökmesi nedeniyle 13 kişi yaralandı. Tüm ekiplerin seferber olduğu olayda enkazdan çıkarılan 13 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken 8’i müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından Malatya’ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, enkaz bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, olayın hemen ardından itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin hızlıca olaya müdahale ettiğini söyledi. Enkazdan çıkarılan yaralı vatandaşların ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldığını ifade eden Bakan Yardımcısı Çataklı, “Şuana kadar yapılan tespitlerde binada 21 kişinin bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 8’i kendi imkanları ile enkazdan çıktı, diğer 13 kişi de hastanelere kaldırıldı. Bu 13 şahsın ise 8’i taburcu edildi. 5 vatandaşımız hastanede bunlardan birinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Hastanedeki yaralılarımızın da hayati riski yok. Şuan bize ulaşan herhangi bir kayıp bilgisi yok. Ama her türlü ihtimali düşünerek kontrollü şekilde enkazı kaldırıyoruz. Zaman zaman gerek köpeklerle gerekse teknik cihazlarla kontrollü şekilde enkaz kaldırma sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Çöken binanın altında 3 işyerinin üstünde ise bir işyerinin bulunduğunu belirten Çataklı, “Giriş kattaki bir işyerinde tadilat olduğunu biliyoruz. Şuan ki değerlendirmeler bu duruma bu tadilatın yol açtığı. Bunla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız da soruşturma başlattı. En son 3 gözaltın yapıldı diye biliyoruz, olayın da detayları soruşturma sonucunda çıkacaktır. Tüm Malatyalılara geçmiş olsun diyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tek sevindirici taraf şuan da bir can kaybının olmaması” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Çataklı, olayın ardından 7 ilden toplam 263 personelin Malatya’ya geldiğini de belirterek enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Göçüğe izinsiz tadilat neden olmuş
Öte yandan 2 katlı binanın çökmesinin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada “İki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçük ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup, toplanan deliller itibariyle izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

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