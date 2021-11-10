Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (9)



`ULAŞILAMAYAN BİR KİŞİ YOK´

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da çöken iki katlı binanın enkaz kaldırma alanında incelemelerde bulundu. Çataklı, içeride ulaşılamayan kimsenin olmadığını ve dikkatli bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, herhangi bir kayıp ulaşılamayan kişi ihbarının bulunmadığını ve bir kişinin bulunabileceği ihtimalini göz ardı etmeksizin çalışmalara devam edildiğini belirtti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirten Çataklı şunları söyledi:

"Saat 16.50 sıralarında zemin artı 1 kat olarak bir bina çöktü. Gerek itfaiye ekiplerimiz gerek AFAD ekiplerimiz seri bir şekilde olay yerine intikal ettiler. Sayın valimizin koordinasyonunda tüm arkadaşlarımız sürece dahil oldu. Arama kurtarma çalışmaları ve enkaz altından çıkarılan yaralarımızın seri şekilde hastanelere intikalleri gerçekleştirildi. Şu ana kadar yapılan tespitlerde binada 21 kişinin bulunduğu tespit edildi. Bunlardan sekiz tanesi kendi imkanlarıyla binadan çıkarak uzaklaştığı tespit edildi. Ekiplerimizle temasa geçti. Diğer 13 kişi de hastaneye ekiplerimiz tarafından kaldırıldı. Bu 13 kişinin 8 tanesi tahliye olmuş durumda, 5 kişiden ise 1'i yoğun bakımda 4´ü serviste olmak üzere hastanelerde tedavi altına alındı. Bunlarda herhangi bir hayati tehlike yok. Bizdeki bilgilere göre herhangi bir kayıp ulaşılamayan kişi ihbarı bulunmuyor. Bir vatandaşımızla ilgili böyle bir ihbar vardı onunla da telefon irtibatı kuruldu. Yakınları ile görüşüldü bu bina ile ilgisi olmadığı anlaşıldı. Şu anda bize ulaşan bilgiye göre binada herhangi bir kişi olduğuna dair tespit yok. Ancak her türlü ihtimali düşünerek, bir kişinin bulunabileceği ihtimalini göz ardı etmeksizin arkadaşlarımız kontrollü bir şekilde binanın yavaş yavaş enkazını almaya başladı. Bunu yaparken dikkatle, özenle, gerek köpeklerle gerekse teknik cihazlarla dinleme yapmak suretiyle de kontrollü bir şekilde işlemler yürütülüyor."

Giriş katındaki bir iş yerinde tadilat olduğunu ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Binada giriş katında üç iş yeri üst katında da bir kahvehane olduğunu biliyoruz. Giriş katındaki bir iş yerinde tadilat olduğunu da biliyoruz. Şu andaki değerlendirmeler çökmeye bu tadilatın yol açmış olabileceği yönünde. Bu nedenle başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış durumda. Olayın diğer detayları bu soruşturma kapsamında ortaya çıkacak. Biz tüm Malatya´ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlara acil şifalar diliyoruz. İşin sevindirici tarafı şu anda bir can kaybının olmaması ve tedavi altında bulunan vatandaşlarımızın da sağlık durumlarının iyi olması" dedi.Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/MAYATYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ,

2021-11-10 00:22:33



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