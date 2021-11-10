Malatya’da çöken binada arama çalışmaları sona erdi Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Malatya’da çöken 2 katlı binanın enkazında aramakurtarma çalışmaları sona erdi. Göçüğün ilk başında kurtarılan 13 kişi dışında enkazda başka kimseye rastlanılmadı.

Malatya’da İnönü Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çökmesi sonucu yaşanan göçükte enkazda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. İş makinelerinin yardımı ile enkazda arama yapan aramakurtarma görevlileri zaman zaman sessizlik sağlayarak ortam dinlemesi gerçekleştirdi. Kurtarma köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları gece yarısına kadar sürdü. Vinç yardımı ile kaldırılan beton blokların altları da titizlikle aranızken, enkaz altında kimseye rastlanılmadı.

Aramakurtarma çalışmalarının sona ermesi ile birlikte olay yeri inceleme ekipleri de enkaz alanında inceleme yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkazdaki molozların kaldırılması için çalışma başlatırken, çevre illerden takviye gelen AFAD ve sağlık görevlileri de arama çalışmaların tamamlanması ile normale döndü.

Olayın geçmişi

Salı günü akşama doğru 16.50’de İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde bulunan 2 katlı bir binada yaşanan çökme sonucu enkaz altından 13 kişi yaralı olarak çıkarılmış, hastaneye kaldırılan yarılardan 8’i tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ise izinsiz olarak tadilat yaparak binanın çökmesine neden olan işyeri sahibi ile 3 çalışanı gözaltına alınmıştı.

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