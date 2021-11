Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (12)

YARALILARI KURTARANLAR, YAŞANANLARI ANLATTI

Malatya'da çöken binanın enkazı altında kalan yaralıları çıkaran vatandaşlar, yaşananları anlattı. Bir anda yakınında bulunan binanın çöktüğünü belirten İrfan Tunay, "Enkaz olduğunda ilk gelenlerden bir tanesiyim. İçeride yaralıların olduğunu gördüm. Bir toz dumanı kapladığı bir alandı zaten. Göz gözü görmüyordu. Ben ve arkadaşlarımla birlikte 4 tane vatandaşı çıkardık. O anki atmosferi anlatamıyorum. O an şoktaydım, toz duman içindeydik ama büyük bir gürültü geldiğini karşı taraftaydım, gördüm. Direkt enkaza doğru koşmaya başladım. Biz toz dumandan içeriye girdik. İçeride bir boşluk vardı, oradan içeriye girdik. İçeride enkaz altında kalan birkaç tane vatandaşımız vardı. Bizde makaslarla kesip betondan çıkarttık" dedi.

'YARDIM EDİN' ÇAĞRISI DUYDUK'

Yaralıları çıkarmaya yardım eden ve göçüğü gören diğer vatandaşlar ise gürültü sesiyle caddeye doğru koştuklarını, enkazın üstüne çıktılarını, enkazın arasında bir boşluk olduğunu ve oradan vatandaşların 'yardım edin' çağrılarını duyduktan sonra içeriye girerek, yaralıları kurtardıklarını söyledi.

AK PARTİ'Lİ ÇALIK: GÖÇÜĞÜN OLDUĞU YERE 2 ADIM SONRA HEMEN BENİM ECZANEM

Binanın çöktüğünü duyan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ankara'dan memleketi Malatya'ya gelerek beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Çalık, burasının çocukluğunun geçtiği bölge olduğunu kaydederek, "İş hayatımın geçtiği semt; Sıtmapınarı. Göçüğün olduğu yere 2 adım sonra hemen benim eczanem. Bütün buradaki esnaflarımıza, vatandaşlarımıza, komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah, herhangi bir can kaybı olmadan enkazın tamamlanmasını ve kaldırılmasını temenni ediyoruz. Şu ana kadar 13 tane yaralımız çıkarıldı. Şu anda 8 hastamız taburcu edilmiş vaziyette, 5 tane hastamızdan 3'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, 2'si İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde. Biri yoğun bakımda olmak üzere tedavi görmekte. Ankara'dan şimdi geldik, yetkililerimizden bir kez daha bilgi aldık. İnşallah, hiçbir can kaybımız olmadan bu afeti atlatmış oluruz. 2020 yılında yaşamış olduğumuz deprem bize çok acı tecrübeler yaşattı. Bu yıkımı görünce de bir kez daha o yaralar tekrar tazelendi. Ama binlerce kez şükürler olsun Cumhurbaşkanım başta olmak üzere, İçişleri Bakanıma, Çevre ve Şehircilik Bakanıma, Sağlık Bakanıma, Valimize, Belediye Başkanlarımıza ve bütün çalışan arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu.

KEPÇENİN TAVANINDA NAMAZ KILAN ÇALIŞAN DUYGULANDIRDI

Binanın çökmesiyle olay yerine gelen ekiplerden Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı, yoğun enkaz kaldırma mesaisi sonrası ara vererek, çalıştığı kepçenin tavanına çıktıktan sonra namaz kıldığı görüldü. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından fotoğraflanarak, duygulandırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-10 02:00:44



