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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor

DHA

Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor


Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)MALATYA'da çöken 2 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor. İş yerlerini birbirinden ayıran duvarın yıkılması ile binanın oluşan ağırlığı taşıyamayarak çöktüğünün saptanması üzerine gözaltına alınan 4 kişinin de sorgusu devam ediyor.
Şifa Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri, üstünde de kahvehane bulunan 2 katlı bina, dün saat 16.30 sıralarında çöktü. Enkaz altında kalanların kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevre illerden takviye ekiplerin geldiği enkaz alanında 447 kişi, arama-kurtarma çalışması yaptı. Enkazdan çıkarılan 13 kişi, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu oldu, diğer 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da 2 katlı binanın alt katındaki lokantanın, bitişiğindeki fırını kendi bünyesine dahil etmek için yaptığı tadilat sonucu çökme yaşandığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İş yerlerini birbirinden ayıran duvarın yıkılması ile binanın oluşan ağırlığı taşıyamayarak çöktüğünün saptanması sonrası enkaz altından çıkarıp tedavisi tamamlanan lokanta sahibi Hikmet Doğan ile 3 çalışanı gözaltına alındı. İzinsiz olarak yapılan tadilat nedeniyle gözaltına alınan Doğan ve 3 çalışanının emniyetteki sorguları sürüyor.
BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgede inceleme yaptı. Çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını belirten Gürkan, "Şu anda gözaltılar yapılmış durumda, sorgulamalar devam ediyor. O soruşturma kapsamında belediye olarak gerekli idari ve adli soruşturmaya takip etmesi sonucunda görevimizi ifa edeceğiz. Bizim için önemli olan buradaki göçük altında bütün vatandaşlarımızın sağ çıkarılmasıdır" diye konuştu.
'GEREKLİ KOVUŞTURMA İŞLEMLERİNİ BAŞLATTIK'
Gürkan, çökme ihbarından 5 dakika sonra itfaiye ekiplerinin bölgeye gelerek çalışmalara başladığını hatırlattı. Gece saatlerinde kayıp olduğu belirtilen bir kişinin bulunmasına yönelik titiz çalışmalar yapıldığını hatırlatan Gürkan, şunları söyledi:
"Göçük altında kaldığı belirtilen kişinin, başka bir yerde olduğu tespit edilince enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi. Şu anda savcılığımızın başlatmış olduğu soruşturma devam ediyor. Belediye olarak gerekli kovuşturma işlemlerini başlattık."
CADDE TRAFİĞE AÇILDI
Çevre illerden gelerek arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekipler bölgeyi terk ederken, çöken binanın enkazının kaldırma işlemleri sürüyor. Enkazın büyük bölümün kaldırılması sonrası İnönü Caddesi, tek yönlü araç trafiğine açıldı. Ekipler, enkazın gün içerisinde tamamen kaldırılacağını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de çöken bina enkazından inceleme amacıyla numune aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ,
2021-11-10 10:43:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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