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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor (3)

DHA

Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor (3)


ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ
Malatya'da, dün akşam çöken 2 katlı binanın enkazının bitişiğinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun kantinde de hasar meydana geldi. Çöken binadan kopan beton parçalarının hasar verdiği kantinin çevresinde şerit çekilerek önlem alındı. Okulda akşam saati olması nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin bulunmamasıyla olası yaralanmaların önüne geçildi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-11-10 13:00:40

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