Doğanşehir’de üreticilere kaba yem tohumu desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Üretimin Artırılması Projesi kapsamında, Malatya’nın Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yüzde 75 hibe destekli 5 ton kaba yem tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tohum dağıtımına İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Ziraat Odası İlçe Başkanı Burhan Tanışık ile çok sayıda üretici katıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmet Çılğın yaptığı konuşmada, kaba yem tohumu dağıtımıyla ilgili bilgi aktarıp, "İlçemizde yem bitkileri ekiliş alanının genişlemesi, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve tarımsal girdi maliyetini azaltmak amacıyla bakanlığımızın destekleriyle kaba yem tohumu dağıtımı yapmış bulunmaktayız” dedi. Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ise üreticilerin bu tür desteklerden faydalanmaları gerektiğini, hibeli yem bitkisi tohum projesinden mutluluk duyduğunu belirterek, çiftçilerin İlçe Tarım Müdürlüğü ile diyaloglarını kesmemelerini ve tarımsal destekleme konularında ihtiyaç duyduğu her türlü desteğin arkasında olduğunu söyledi. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da, her zaman çiftçinin yanında olduklarını dile getirdi.

Konuşmalardan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Üretimin Artırılması Projesi kapsamında, Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yüzde 75 hibe destekli 5 ton kaba yem tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

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