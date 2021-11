Enkazdan kurtarılan Uçak, dehşet anlarını anlattı Çöken binanın enkazında yaralı kurtarılan İbrahim Uçak: "Ölüm, korku, heyecan herşeyi hissettik" "15 dakika enkaz altında kaldım"

Malatya'da İnönü Caddesi üzerinde çöken binada yaralı olarak kurtulan 52 yaşındaki İbrahim Uçak, dehşet anlarını anlatarak, "Ölüm, korku, heyecan, her şeyi hissettik" dedi.

Malatya’da dün çöken 2 katlı binanın enkazında yaralı olarak kurtarılan İbrahim Uçak yaşadığı o dehşet anlarını anlattı. Yaralıların bir kısmının kendi imkanlarıyla enkazın altından çıktığını belirten Uçak, ”Kurtarma ekipleri geldi bizi çıkardılar. O anda her şeyi hissettik. Ölüm, korku, heyecan her şeyi hissettik. 15 kişi vardık. Birçoğu kendi imkanlarıyla çıktılar. Boşlukta kalmışlardı sıkıntıları yoktu çıktılar. Bende boşluktaydım açıktaydım. Ayağıma beton parçası düştü diye ben çıkamadım. 1015 dakika falan kaldım, erken geldiler çıkardılar” ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavisi süren yarıların son durumu hakkında bilgileri paylaşan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz’de göçüğün ardından hastane olarak tüm çalışanlar ile hazır hale geldiklerini söyledi. Acil servis çalışanları, cerrahlar ve tüm servisteki personelin alarm durumuna geçtiğini anlatan Deniz, “Hastanemize başvuran hastalarımızı karşıladık. Bir kısmını şifa ile taburcu ettik. 3 hastamıza hastanede müdahale ederek yatırdık. Bunların ikisi opere edildi bir tanesi de takip amaçlı yatırıldı. Genel durumlarının iyi olduğu söyleyebilirim. Hastanemiz bu tarz krizlere, afet ve benzeri durumlara zaten hazırlıklı bir hastane. İnşallah tekrarlanmamasını ümit ederek. Bizim hastanemizde bulunan 3 hastamızı da şifa ile taburcu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

