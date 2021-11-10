Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor (4)

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4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Malatya'da 2 katlı binanın çökmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli , adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden enkaz altında kalan Mehmet Günay'ın, hastanedeki tedavisinin ardından ayağındaki alçı ile adliyeye getirildiği görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-10 15:36:08



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