Malatya’da çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

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Malatya’da çöken iki katlı bina ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Malatya’da dün akşama doğru İnönü Caddesi üzerinde 2 katlı binanın çökmesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında bahse konu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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