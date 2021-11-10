Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor (5)

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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3'Ü TUTUKLANDI

Malatya'da iki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hikmet D. ile yanında çalışan Mehmet G. ve Zeki C., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sebahattin A. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-10 18:33:23



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