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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma KOM’dan zehir tacirlerine operasyon

İHA

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma KOM’dan zehir tacirlerine operasyon

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yeşilyurt Jandarma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, bir adreste kenevir bitkisi ile kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, 3 kilo 750 gram kubar esrar, 64 kök kenevir bitkisi, 460 litre sahte alkol, 1 adet tabanca, 30 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet tüfek fişeği ile 1 adet terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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