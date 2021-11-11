Başhekime "hayırlı olsun", yaralıya "geçmiş olsun" ziyareti

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çöken binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan ve tedavi gören İbrahim Uçak’ı da hastane odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar, Ömer Dinç, Meclis Başkan Vekili Yüksel Hakan Er, Meclis Divan Üyesi Mehmet Ayhan Altunok, Meclis Üyeleri Osman Yıldırım, Kazım Dağ, Mutlu Efe ve Oğuz Alkan ile birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz’e yeni görevinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



“Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri gösterdi”

Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, “9 Kasım Salı akşamı ilimizde bir bina çökmesi olayı yaşandı. 13 vatandaşımızın yaralandığı olayın en sevindirici tarafı elbette can kaybının olmamasıdır. Yıkılan binanın enkazından çıkarılan yaralıların olay yerinden hastanelere sevki ve tedavileri konusunda sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri gösterdiler. Hem bu konuda teşekkür etmek hem de yeni görevinin hayırlı olmasını dilemek için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz’e ziyarete geldik. Hocamız göreve geldiği günden bu güne ciddi ve başarılı çalışmalar yapıyor, bunu gözlemliyoruz. Şehrimizin sağlık açısından daha ileri bir noktaya taşınması adına Malatya TSO olarak bize düşen ne varsa katkı sunmaya hazır olduğumuz da belirtmek isterim” dedi.



“Amacımız en iyi sağlık hizmetini en doğru zamanda sunmak”

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Başhekim Deniz de şunları söyledi: “Amacımız, sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi en iyi sağlık hizmetini doğru zamanda ve hızlı bir şekilde sunmaktır. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sağlıkta Malatya’mız iyi bir noktaya gelmiş durumda, bizler de bir üst noktaya götürmek adına hep birlikte hizmet edeceğiz. Sizlerin desteği bizler için önemli, ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Bu arada, MTSO heyeti, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Halime Akyüz'ü de ziyaret etti.



Yaralıyı ziyaret

Diğer yandan, Başkan Sadıkoğlu ve beraberindekiler, başhekimlik ziyaretinin ardından Sıtmapınarı’nda çöken binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören İbrahim Uçak’ı da hastane odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

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