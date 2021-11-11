Eğitimde 5 yaş grubunda yüzde 100 hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitimde 5 yaş grubunda yüzde 100 hedefleniyor

İHA

Eğitimde 5 yaş grubunda yüzde 100 hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, 5 yaş grubunda yüzde 100’e ulaşılması hedeflendiğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer ve Eğitim Uzmanı Gamze Yiğit, ’On Bin Okul Projesi’ kapsamında Malatya’da bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Öğretmenevinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, okul öncesi çağındaki çocukların il, ilçe bazlı kayıt oranları, derslik ihtiyaçları, il düzeyinde yapılan planlama ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Demir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.
Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime erişiminin sağlanması amacı doğrultusunda, erken çocukluk eğitiminde eğitime erişim oranlarının artırılması, 5 yaş grubunda yüzde 100’e ulaşılması hedeflenmektedir. Bu hedeflere yönelik olarak okul öncesi eğitimde ihtiyaç duyulan ilave dersliklerin açılması planlanmaktadır" dedi. Toplantıya, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri temel eğitim, inşaat emlak, destek hizmetleri yöneticileri de katıldı.
Toplantının ardından, Daire Başkanı Songül Koçer ve Eğitim Uzmanı Gamze Yiğit, Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu ve Gazi İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsız güvenlik kameralarından kaçamadı JASAT ekipleri 8 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi ile hırsızlık zanlısını tespit etti
YEREL HABERLER Hırsız güvenlik kameralarından kaçamadı JASAT ...
Malatya'da muhtarlara ve birlik temsilcilerine teşvikler anlatıldı
YEREL HABERLER Malatya'da muhtarlara ve birlik temsilcilerine ...
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti O anlar kameraya böyle yansıdı
YEREL HABERLER Hırsızların rahatlığı pes dedirtti O anlar kameraya ...
Başhekime "hayırlı olsun", yaralıya "geçmiş olsun" ziyareti
YEREL HABERLER Başhekime "hayırlı olsun", yaralıya "geçmiş olsun" ...
Kaymakam Ülkü eşiyle ev ziyaretlerinde
YEREL HABERLER Kaymakam Ülkü eşiyle ev ziyaretlerinde
Çöken bina ile ilgili şok savunma Suçlamaları reddeden H.D.: "Bina ömrünü tamamladığı için, eski olduğu için yıkılmıştır” "Dükkanın tavanının keçe gibi olduğunu fark edince fırının olduğu bölüme çelik direk ve makaslar attırdım" "Yaklaşık 2 ay önce de fırın ile benim dükkan arasındaki duvarı yıktık"
YEREL HABERLER Çöken bina ile ilgili şok savunma Suçlamaları ...
Malatya’da işyeri kurşunlanması: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya’da işyeri kurşunlanması: 2 tutuklama
Kumarcılara suçüstü
YEREL HABERLER Kumarcılara suçüstü
Jandarma KOM’dan zehir tacirlerine operasyon
YEREL HABERLER Jandarma KOM’dan zehir tacirlerine operasyon
Muhtarlar Derneği'nden Güder’e ziyaret
YEREL HABERLER Muhtarlar Derneği'nden Güder’e ziyaret
Fendoğlu’ndan göçüğe acil müdahaleye teşekkür
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan göçüğe acil müdahaleye teşekkür
Malatya'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 1'i ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 1'i ağır ...
Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor (6)
YEREL HABERLER Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor ...
Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor (5)
YEREL HABERLER Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor ...
2 katlı binanın çökmesine neden olan tadilatı yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 2 katlı binanın çökmesine neden olan tadilatı yapan 3 ...
Malatya'da 2 katlı binanın çökmesi olayında, işyerinde izinsiz olarak tadilat yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YEREL HABERLER Malatya'da 2 katlı binanın çökmesi olayında, ...
MAKON üyelerinden Başkan Gürkan’a teşekkür
YEREL HABERLER MAKON üyelerinden Başkan Gürkan’a teşekkür
Başkan Sadıkoğlu’ndan, MGTC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’ndan, MGTC’ye ziyaret
Malatya’daki silahlı kavgayla ilgili 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya’daki silahlı kavgayla ilgili 2 tutuklama
Malatya’da çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede
YEREL HABERLER Malatya’da çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar ...
Elektrik akımına kapılan genç işçinin feci ölümü
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan genç işçinin feci ölümü
Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor (4)
YEREL HABERLER Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor ...
Kızılay’dan Malatya basınına destek teşekkürü
YEREL HABERLER Kızılay’dan Malatya basınına destek teşekkürü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.