Çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da 13 kişinin yaralandığı, 2 katlı binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınıp tutuklanan işçiler Zeki Canpolat ve Mehmet Günay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. İşçiler, tadilatını yaptıkları tavukçu dükkanının sahibi Hikmet Doğan'a binanın çürük olduğu bilgisini verdiklerini, fakat kendisini 'siz çalışmaya devam edin' diyerek karşılık verdiğini iddia etti.

İnönü Caddesi'ndeki 2 katlı bina, önceki gün altındaki tavukçu dükkanında yapılan tadilat sırasında çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 13 kişi, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılardan 12'si taburcu edilirken, Duran İnan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından çok yönlü soruşturma başlattı. Binanın altındaki iş yerinde yapılan tadilatın çökmeye neden olduğu iddiasıyla iş yeri sahibi Hikmet Doğan (41) ile tadilat yapan 3 işçi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Doğan ile işçiler Zeki Canpolat ve Mehmet Günay, 'taksitle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

'BİTİRMEYE YAKIN ÇÖKME OLAYI MEYDANA GELDİ'

Tutuklanan işçilerden Mehmet Günay´ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Günay ifadesinde, "Olayın meydana geldiği yere ilk kez çökmeden bir gün önce gitmiştik. Çalışmaya başladığımızda iş yeri sahibine 'Hikmet ağabey, bu bina çürük. Çivi dübel tutmuyor' şeklinde bilgi verdik. Ancak Hikmet, 'siz çalışmaya devam edin, bir şekilde tuttururum' dedi. Biz de bunun üzerine çalışmaya devam ettik. Bitirmeye yakın çökme olayı meydana geldi, ben de molozların arasında kaldım. Herhangi bir kusurum yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'GİTTİĞİMDE TAŞIYICI DUVAR YIKILMIŞ VAZİYETTEYDİ'

Zeki Canpolat da iş yerinde tavan tadilatı yaptığını belirterek, "İşin çok büyük bir kısmını bitirmiştik. Çökme meydana gelen binadayken diğer şüpheli Hikmet Doğan'a binanın çürük olduğunu söyledik. İş yerine onarım için gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmış vaziyetteydi. Demir profil ile destekleniyordu. İnşaat işiyle uğraştığım için, bildiğim kadarıyla bu bina yığma bina niteliğindedir. Bu bina benim yaptığım tadilat sebebiyle yıkılmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.

'YÜKSEK KATLI OLSAYDI CAN KAYBI YAŞANABİLİRDİ'

Bölgede inceleme yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da şunları söyledi:

"Saat 16.52 itibarıyla ihbar geldikten 1-2 dakika sonra en yakın itfaiye ekibimiz sanayi şubemiz, burada oldular. 5 dakika sonra da tüm itfaiye birliklerimiz gerek merkezdeki gerek diğer gruptaki arkadaşlarımızın hepsi olay yerine intikal etti. İlk etapta 3 vatandaşımızı çıkardık, sağlık ekiplerine teslim ettik Çok hızlı ve soğukkanlı davranıldı. Allah'a çok şükür, can kaybı olmaması bizleri çok mutlu etti ve sevindirdi. Burası yüksek katlı bir bina olabilirdi ve daha farklı durumlar yaşanabilirdi. Çok şükür, öyle bir durumla karşı karşıya kalmadık. 13 tane vatandaşımızın sağlık durumları da gayet iyi, sıkıntıda olan arkadaşlarımız yok. 13 vatandaşımızı çıkardıktan sonra diğer arama-kurtarma ekipleri geldi. Daha sonra arkadaşlarımız enkazda beraber ve koordineli bir şekilde çalıştı. Sağlık çalışanlarımız da büyük gayret gösterdi. Sevindirici tarafı; buranın 2 katlı olması. Allah korusun, yüksek can kaybı yaşanabilirdi."

'ÇOK HASSAS DAVRANMAK ZORUNDAYDIK'

Katipoğlu, 2 kişiyi enkaz altından yaralı çıkarttıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Çok hassas davranmak zorundaydık. Arkadaşlarımız 'bir tane takma diş bulduk' deyince, daha da hassas davranmalarını istedik. Alt kısımda olduğu için arkadaşlarımız el yordamıyla kazı yaptı ve hemen İl Sağlık Müdürü'müz ile görüştü. Sorduk; hastanede olan biri dişini düşürmüş mü? Eğer bir vatandaş olsaydı, son ana kadar bir iş makinası çalışmayacaktı. Çok şükür, yarım saat sonra haber geldi. Kayıp şahıslara ulaşıldıktan sonra çalışmaları hızlandırdık. Enkaz çalışmaları sabaha kadar devam etti, burayı temizledik. 150 personelimiz görev aldı. İzinli ya da dinlenen olsun, bütün arkadaşlarımız gönüllü geldi."

Öte yandan çöken binanın bulunduğu bölgede enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan yol tamamen ulaşıma açıldı. Barikatlarla kapatılan binanın çöktüğü alanda ise polis ekipleri nöbet tutmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-11 15:15:47



