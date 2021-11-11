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Malatya'da ilçelere arıtma tesisleri yapıyor Doğanşehir atık su arıtma tesisinin temeli atıldı

İHA

Malatya'da ilçelere arıtma tesisleri yapıyor Doğanşehir atık su arıtma tesisinin temeli atıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya’nın en büyük ilçelerinden biri olan Doğanşehir’e Atıksu Arıtma Tesisi kazandırıyor. Temiz Su, Temiz Çevre, Sağlıklı Gelecek anlayışını Malatya’nın her metrekaresine işleyen MASKİ Genel Müdürlüğü, 3 yıllık periyotta Doğanşehir’e 70 kilometre içme suyu, 35 kilometre kanalizasyon hattı, 12 içme suyu deposu yaptı.
Doğanşehir’in Çığlık Mahallesi sınırları içerisinde 12 dönüm alan üzerine kurulacak olan Atıksu Arıtma Tesisi için temel atma, altyapı ve üstyapı yatırımları içinde açılış töreni düzenlendi.
Allah için kurban kesilerek hazırlanılan temel atma ve açılış törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ yöneticileri ve çalışanları katıldı.
Törende ilk olarak Çığlık Mahallesi Muhtarı Doğan Dağdeviren konuştu. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilendiğini belirten Muhtar Dağdeviren, “Kanalizasyon atıklarımız derelere ve baraja akıyordu. Temeli atılacak olan Arıtma Tesisi bu çevre sorununu çözecek. Bu sorun ortadan kalkacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Doğanşehir’in kangrene dönüşmüş sorununun çözüleceğini hatırlatan Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Hatun, “Bugün temel atma töreninin gerçekleştirildiği bu hizmet, Büyükşehir Belediyemizin Doğanşehir halkına verdiği önemin en güzel kanıtıdır. Kanalizasyon atıklarının arıtılmaması Doğanşehir için kangren yarasıydı. Bu tesisin yapılmasıyla bu yaramız iyileşecek” şeklinde konuştu.
Atıksu Arıtma Tesislerinin toplum sağlığı üzerinde önemli etkisi olduğunu ifade eden Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, “Şehirlerin en büyük ihtiyacı altyapıdır. Altyapı olmadan bir şehir kurulamaz. Kurulsa bile sağlıklı olmaz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından toplum sağlığı için kurulan bu tesis Doğanşehir’e hayırlı olsun” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir de Doğanşehir’de yapılan yol çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. 2019 yılından 2021 yılının Kasım ayına kadar Doğanşehir’de 247 kilometre yol asfaltladıklarını açıklayan Demir, “Doğanşehir ilçemizde Büyükşehir Belediyemizin görev alanında bulunan asfaltsız bir yolumuz yoktur. Uzun yıllardır beklenen sanayi sitesinin sıcak asfaltlamasını yapıp halkımızın hizmetine sunduk. Doğanşehir’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Temeli atılan Atıksu Arıtma Tesisinin Doğanşehir’de 20 bin nüfusun ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya’nın bütün ilçelerine Atıksu Arıtma Tesisi yapacaklarını söyledi. Doğanşehir’e 2 yıl içerisinde yaklaşık 105 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı yaptıklarını vurgulayan Genel Müdür Mert, “Doğanşehir de içme suyu ve kanalizasyon altyapısına dair bir sıkıntımız yok. Yapacağımız bazı yatırım ve hizmetlerimiz var. Her ilçemize arıtma tesisleri yaparak akarsularımızı koruyacağız. Çevremizi temiz tutacağız. Bu hizmetlerin yapılmasında, bizlere imkan sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Doğanşehir İlçe Başkanı Saffet Yağcı, “Doğanşehir’e hizmet etmek için çalışmalar yapan herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir sorunumuz çözülüyor” dedi.
Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Yaşar Toraman da, “İlçemize yapılan hizmetlerde emeği olan rahmetli başkanımız Vahap Küçük’e, şuan ki başkanımız Durali Zelyurt’a MASKİ Genel Müdürlüğü’ne ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” dedi.
Doğanşehir’in Atıksu Arıtma Tesisine ihtiyacı olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Doğanşehir İlçe Başkanı Kenan Erdem, tesisin yapımına vesile olan herkese teşekkür etti.
Arıtma Tesisinin Doğanşehir’in atıklarını temizlediği gibi güzel bir çevrenin oluşmasına da katkı sunacağını belirten AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, “Arıtma tesisimiz Doğanşehir’e hayırlı olsun. 2019 yılında Selahattin Gürkan Başkanım Doğanşehir’e geldiğinde, asfaltsız yol, içme suyu, kanalizasyon sorunu kalmayacak demişti. Yapılan çalışmalarla sözünü yerine getirdi. Emeklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın parti ayırmaksızın herkese hizmet ettiğini hatırlatan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, “Bugün burada konuşulan hizmetleri Malatya’nın 13 ilçesinde de yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Uzaklık, zor arazi şartları demeden ulaşılması zor yerlere bile hizmet götürüyorlar. Selahattin Başkanım ayrım yapmadan tek derdi hizmet olacak şekilde hareket ediyor. Bizlerde her zaman yanındayız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Doğanşehir’e büyük önem verdiğini söyleyen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Yaklaşık maliyeti 15 milyon olan arıtma tesisimiz ilçemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçemize verdiği önem bizleri mutlu ediyor. Başkanımız bizlere, derelere kanalizasyon suları akmayacak, insanların sosyal yaşamı olumsuz etkilenmeyecek demişti. Çalışmalara hemen başladılar. Bugün bu çalışmanın meyvelerini topluyoruz. Yol çalışmalarımız için yine büyükşehir belediyemizle iş birliği halindeyiz. İlçem ve vatandaşlarım adına emeği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Altyapının önemine değinen Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ise “Büyükşehir Belediyemiz ilçemizde sıkıntıları çözmek için büyük bir gayret içerisinde. Atıksu arıtma tesisimiz başta olmak üzere tüm alt ve üstyapı çalışmaları ilçemize hayırlı olsun” dedi.

“Görevimiz memlekete hizmet etmek”
Büyükşehir Belediyesi’nin ve MASKİ’nin Doğanşehir İlçesi’ne büyük yatırımlar yaptığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Doğanşehir’in altyapısı için 70 km içme suyu, 35 kilometre kanalizasyon hattı inşa ettik. İlçelerimiz için çok önemli olan ve bizlerin öncelik sırasına koyduğumuz atıksu arıtma tesisini inşa ediyoruz. Bizim görevimiz memlekete hizmet etmektir. Göreve başladığımızda, 21. yüzyılda asfaltsız yolumuz, içme suyu olmayan köyümüz kalmayacak, akarsularımıza atıksular karışmayacak dedik. Bunun için çalışmalar başlattık. Çok şükür, bugün Malatya Türkiye’de en çok yatırım yapan büyükşehir belediyesidir. Doğanşehir atıksu arıtma tesisimizle beraber diğer ilçelerimizde de tesisler inşa ediyoruz. Kanalizasyon atıklarının akarsulara karışmasını kesinlikle istemiyoruz. İhtiyaç olan yerlere yeni tesisler inşa etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bizler yatırım yaparken ayrım yapmıyoruz. Hangi ilçenin, mahallenin ihtiyacı varsa oraya hizmet götürüyoruz. Bizler bir olacağız, diri olacağız, Doğanşehir olacağız, Malatya olacağız hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.
Malatya genelinde yapılan yatırımlara da değinen Başkan Gürkan, “Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları başlattık. Güney Kuşak Yolunu tamamladık. Anayurt Bulvarı, Altın Kayısı Bulvarı, Mıhlıdut Caddesi, Şehit Kıbrıs Caddesi, Çiftlik Caddesi’nde çalışmalarımızı tamamladık. Danişment Gazi Bulvarı içinde ihale sürecini başlattık.12 bin 313 kilometrekarelik alana sahip şehrimizin 13 ilçesi 718 mahallesinde çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir’e ait asfaltların yüzde 99’unu bitirdik. İlçe belediye başkanlarımızla beraber ilçelerinde yollarını asfaltlamak için çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 3 bin 200 kilometrelik yol çalışması yaptık. Bu cumhuriyet tarihinin rekorudur. Bunları pandemi ve deprem gibi sıkıntıların olduğu zamanda yapıyoruz. Biz şehrimizi ve insanımızı seviyoruz. Biz şehrimize aşığız. Durmak yok yola devam diyoruz. Doğanşehir’e yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan protokol konuşmalarının ardından törene iştirak eden protokolün katılımı ile Doğanşehir Atıksu Arıtma Tesisinin temeli atıldı, yapılan alt ve üst yapı yatırımlarının da kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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