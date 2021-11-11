Malatya’nın ilçeleri de yeşilleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Malatya’nın ilçelerinde de fidan dikme programları yapıldı. Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde de , “Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı çerçevesinde, bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan " Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası çerçevesinde Arguvan’da saat 11.11'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi Fidan dikimine, Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Jandarma Komutanı Ali Ayva, Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, daire müdürleri, muhtarlar, öğrenciler sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Yazıhan’da fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" sloganı ile başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde de fidanlar toprakla buluşturuldu. Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, daire amirleri, personeller, öğrenciler ve muhtarların katılımı ile İlçenin Boztepe Recai Kutan Barajı çevresine fidan dikimi yapıldı.



Hekimhan’da fidan dikimi

Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde de fidan dikme programı yapıldı. Fidan dikme programına, Hekimhan Kaymakamlığına vekâleten bakan Yazıhan İlçe Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, Hekimhan ilçe Emniyet Amiri Recep Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan, daire müdürleri, mahalle muhtarları, öğrenciler sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Milli Ağaçlandırma Bayramı münasebetiyle, Malatya’nın Kuluncak İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde fidan dikme programı yapıldı. Fidan dikme programına, Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Malatya İl Orman İşletme Müdürlüğü Orman Mühendisi Dr. Basri Mutlu, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımı ile fidanlar dikildi.

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