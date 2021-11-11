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Malatya’da bir yılda 2 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

İHA

Malatya’da bir yılda 2 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Malatya’da 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganı ile başlatılan fidan dikim kampanyası sürecinde 1 yılda 2 milyon 250 bin fidan toprakla buluşturulacak.
Proje kapsamında 3’üncüsü düzenlenen, ülke genelinde orman sahasını ve iklim değişikliğinin getirdiği tehditlerin önüne geçmesi amacıyla 81 ilde aynı anda ağaçlandırma çalışmaları ve fidan dikimi gerçekleştirildi.
Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, “ Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” projesi kapsamında Vali Aydın Baruş, Beydağı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi’ne katılarak fidan dikimi gerçekleştirdi.
İklim değişikliklerinin getirdiği tehdidi aşmanın en önemli yolunun ormanları çoğaltmak olduğunu ifade ederek, “ 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinin Malatya’mızda da 3’üncüsünü düzenliyoruz. 81 ilde 922 ilçede birlikte Türk milletinin seferberlik halinde katılarak kutlamış olduğu bu etkinliklerde Türkiye’nin geleceğine nefes olacak, dünyanın geleceğine nefes olacak ormanları yetiştirme çabasının güzel bir örneğini görüyoruz. Bugün Türkiye genelinde başlatılan etkinlerle bir yılda yaklaşık 250 milyon fidan toprakla buluşacak. Malatya’mızda da 2 milyon 250 bin fidan bu süre içerisinde toprağa kavuşacak ve Malatya’mızın yeşilliği bir kat daha artacak. 11 Kasım’da düzenlenen etkinliklerle 15 hektarlık kayalık alanda Beydağı’nda 4 bin fidanımız toprakla buluşacak. Dünya kuraklığa doğru hızla gidiyor. Ciddi bir iklim değişikliği süreciyle karşı karşıyayız. Bu iklim değişikliğinin getirdiği tehdit hepimizin hayatına yönelik bir tehdit. Bu tehdidi aşmanın en önemli yolu toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyacak olan ormanlarımızı çoğaltmamızdır” dedi.
“Beydağı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi kapsamında toplamda 682 bin fidan dikildi”
Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Malatya’da 3 ayrı yerde fidan dikiminin gerçekleştiğini belirten Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ise, “ Bugün, ilçelerimizle birlikte aynı anda fidan dikim etkinliğinin yapılacağı “Milli Ağaçlandırma Günü” müzün 3.sünü gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz alan Yeşilyurt ilçemizdeki 3 ayrı fidan dikim noktasından birisidir. Bugün ise aşılı saksılı mavi servi fidanları kullanarak bu alanı yeniden ağaçlandıracağız. Dikeceğimiz bu fidan türünün hem yöremizin iklim şartlarına uyumlu olması hem de saksılı fidan olması ve ilk yıllarda ihtiyaç duyacağı organik maddeyi kendi toprağından karşılayacak olması sebebiyle bu saha için ideal bir fidan türü olduğu tespit edilmiştir. Bugün dikeceğimiz 4000 fidan ile hem geleceğe nefes olacağız hem de Beydağı Ağaçlandırma Projesinin geri kalan kısmı gibi yeşil bir alan oluşturacağız. Beydağı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi kapsamında toplamda 680 hektarlık bir alanda 682 bin fidan dikilmiştir. Yeşilyurt Konak Mahallesinden başlayan ve Battalgazi Orduzu Göletine kadar devam eden proje sahasında tespitlerimize göre yüzde 90 oranında başarı vardır. Fidanların ortalama boyları ise 2,5 metreyi geçmiş durumdadır. Dikilen fidanlar kent merkezinden görülebilecek hale gelmiştir. Tüm bu yapılan çalışmalar ve her yıl dikilen ortalama 2 milyon fidanın katkısıyla ilimizin orman alanı %17 ye yükselmiştir. Gelecek yıllarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla bu oranın daha da yükseltilmesi için gayret gösterilecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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