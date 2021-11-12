Tırın biçtiği aracın sürücüsü kurtarılamadı

Malatya'da tır ile otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, gece 03.00 sularında MalatyaKayseri karayolu havaalanı kavşağında Kayseri istikametinden gelen M.B. yönetimindeki 33 NVF 74 plakalı scania marka tır, havaalanı istikametinden gelen Said Genç yönetimindeki 23 ABJ 989 plakalı renault marka otomobile kavşak içerisinde çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Said Genç ile iki oğlu M.G ve Ş.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 45 yaşındaki otomobil sürücüsü Said Genç sabaha karşı 04.15 sularında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Said Genç’in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikatın ise sürdüğü bildirildi.

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