Malatya’da 3 ayrı kaza: 5 yaralı

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Malatya’da meydana 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ile Akçadağ ilçelerinde son 14 saat içerisinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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