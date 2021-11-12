Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın, merkez üssünü Malatya´nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.19'da meydana geldi. Yerin 6.93 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre illerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası henüz bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya

2021-11-12 12:35:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.