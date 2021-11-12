Malatya’da 4.7 şiddetinde ki deprem korkuttu

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 4,7 şiddetinde ki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgilere göre merkez üssü Malatya’nı Pütürge ilçesinde saat 12.19’da 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya merkez ve yakın ilçelerde de hissedilirken, şu ana kadar bir hasar ihbarı güvenlik güçlerine ulaşmadı. Deprem ile birlikte çok sayıda vatandaş da evlerinden çıkarak sokaklara çıktı.

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