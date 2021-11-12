Pütürge ilçesinde yaşanan 4.7’lik deprem korkuttu Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük: "Şiddetli ve kısa süreli bir deprem yaşandı"

Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Malatya Valisi Aydın Baruş, şuana kadar kendilerine intikal eden bir hasar ihbarının olmadığını söyledi.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 12.19’da yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem ilçenin yanı sıra Malatya merkezde de hissedildi. Kısa süreli paniğin yaşandığı deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun olmadığını belirterek, “Depremden etkilenen bölgede İl AFAD Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizce saha tarama çalışmaları yapılmaktadır” dedi.

Şiddetli ve kısa süreli bir deprem yaşandı

Depremin ardından merkez üssü olarak açıklanan Bölükkaya Mahallesinde incelemelerde bulunan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, şuana kadara bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Tüm Pütürgelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Sülük, “Çok şükür bir olumsuzluk yaşanmadı. Sahada irtibatlarımız devam ediyor ama kısa süren şiddetli bir deprem olduğu için inşallah bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Deprem paniği güvenlik kamerasında

Öte yandan, depremin hissedildiği Malatya’da da panik anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerinde toplantı halinde olan çalışanlar depremle birlikte hemen dışarı kaçtı. Yaşanan bu anlar kameralara yansıdı.

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