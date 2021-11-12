Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

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OFİSTE DEPREM ANI KAMERADA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sırasında, kent merkezinde bulunan ofiste yaşanan panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte iş yerindeki 4 kişinin dışarı koştuğu anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-12 14:48:04



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