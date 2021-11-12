Öğrencilerden çöp toplama etkinliği

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Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Malatya’nın kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen çöp toplama etkinliğine katıldı.

Çevre temizliği ve yollara çöp dökülmemesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Havaalanı Devlet Yolu 1. Organize Sanayi Kavşağı mevkiinde düzenlenen etkinliğe, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmasını Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Malatya’daki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile İnönü Üniversitesi öğrenci topluluklarının üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Ayrıca kamu kurumları ve STK’larla iş birliği içerisinde belirli günlerde şehre yakın yol kenarlarındaki çöplerin toplanmasının devam edileceği belirtildi.

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