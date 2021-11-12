Pütürge’de 9 artçı deprem

Malatya’nın Pütürge İlçesi’nde meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden sonra 2 saat içinde 9 artçı deprem daha yaşandı.

AFAD verilerine göre bugün saat 12.19’da Malatya’nın Pütürge İlçesi Bölükkaya kırsal mahallesi merkezli 4,7 şiddetindeki depremden sonra 2 saat içinde 1.2 ile 2.8 şiddeti arasında 9 artçı deprem daha kaydedildi.



“Geçmiş olsun Malatya'm”

Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, “4.7 büyüklüğünde, merkez üssü Pütürge olan depremden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçmiş olsun Malatya'm” ifadelerine yer verdi.

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