Sobayı yakmak isterken evi yaktı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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Malatya’da bir kişi evdeki sobayı yakmak için kullandığı pürmüzün kontrolünü kaybedince evde yangına neden oldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşanan olayda S. A. (1968 D.lu) isimli kadın, evdeki sobayı yakmak için kullandığı pürmüz, kontrolsüz şekilde alev alınca alevler eşyalara sıçradı. S. A. Evden kaçarak yardım isterken alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu, evde maddi hasar meydana gelirken jandarma görevlileri olayla ilgili inceleme başlattı.

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