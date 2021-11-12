Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (4)

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2 SAATTE 17 SARSINTI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 2 saat içinde 1.2 ile 2.9 arasında 17 artçı sarsıntı daha kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-12 15:27:32



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