Darende’de ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ trafik uygulaması

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İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında, Malatya’nın Darende ilçesinde de trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan araçların sürücülerinde emniyet kemerine yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. MalatyaKayseri Karayolu üzerinde yer alan Darende ilçesi Nadir Mahallesinde bulunan uygulama noktasında gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşürler verildi.

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