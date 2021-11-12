Masal Anlatma Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler için düzenlenen “Masalım Var Dinlersen” adlı masal anlatma yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren çocukların masallarını seslendirdiği program sonunda öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İlkokullarda öğrenime devam eden öğrencilerin; yapıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmelerini, bunları bir alışkanlık hâline getirmelerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren gelişmelerini desteklemek amacıyla ortaklaşa olarak düzenlediği “Masalım Var Dinlersen” adlı ödüllü masal anlatma yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Öğrencilerin en fazla 5’er dakikalık çektikleri videolarla katılım sağladığı ve akıcılık, hitabet, sahne kullanımı, jestmimik, ses tonu, süreyi kullanma, kostüm ve genel masal anlatım kurallarına göre değerlendirilen “Masalım Var Dinlersen” adlı ödüllü masal anlatma yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Bisiklet, Mini Fotoğraf Makinesi ve Akıllı saat ödülleri verildi. 814 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen ve 40 okulun katılım sağladığı ödüllü masal anlatma yarışmasının ödül törenine; Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Kurhan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilere sürpriz hediyeler verildi

Çocukların sahnede masal anlatması katılımcıların yoğun beğenisini toplarken, yarışmada; Kemal Özalper İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Deniz Karaca birinci, Gazi Osmanpaşa İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Mina Doğan ikinci ve Özel İdare İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Fatma Zehra Güneş ise üçüncü oldu. Akşemseddin İşitme Engelliler İlkokulu öğrencisi Veysel Üngür ve Battalgazi Görme Engelliler İlkokulu öğrencisi Zeynep Kutsal ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere masal kitabı hediye edilirken, dereceye giren öğrenciler ödüllerini Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül’ün elinden aldı.

Başkan Yardımcısı Sarıgül: “Her daim öğrencilerimizin emrine amadeyiz”

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, “814 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası nedeniyle Battalgazi Belediyemiz ile Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği ‘Masalım Var Dinlersen’ adlı ödüllü masal anlatma yarışmamızın ödül törenini gerçekleştiriyoruz. İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Her yarışmanın bir kazananı olduğu gibi bu yarışmamızda da dereceye girmeye hak kazanan öğrencilerimize hediyelerini takdim edeceğiz. Kıymetli jürimizin de bu özel yarışmada zorlanarak karar verdiğinden şüphem yoktur. Öğrencilerimizin eğitiminde masal; düş gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına yardımcı olur. Masallar öğrencilerimizin kelime dağarcığını zenginleştirip, kavramları öğrenmelerini hızlandırır. O yüzden masal, hikaye ve kitap okuyama özen gösterelim. Ailelerimize de burada önemli görevler düşmektedir. Çocuklarımıza öğreteceğimiz en güzel alışkanlıklardan biri de kitap okuma alışkanlığıdır. Biliyoruz ki yarınlarımızı okuyan, araştıran, hedefleri olan nesiller kuracak ve ilerletecek. Sizler güçlü Türkiye’mizin aydınlık yarınlarısınız. Sizler bizim başımızın tacısınız. Hepiniz bizim için çok ama çok değerlisiniz. Battalgazi Belediyesi olarak bizler her daim öğrencilerimizin emrine amadeyiz” dedi.

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