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Freni boşalan kamyon girdiği kaçış rampasında devrildi: 2 yaralı

DHA

Freni boşalan kamyon girdiği kaçış rampasında devrildi: 2 yaralı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, freni boşalan ve kaçış rampasına giren kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Karaaslan yönetimindeki 44 DE 012 plakalı kamyonun freni boşaldı. Karaaslan, kullandığı kamyonunu kaçış rampasına kadar önündeki araçlara korna çalarak ve dörtlüleri yakarak götürdü. Yokuş aşağı gitmesiyle hızlanan kamyon, sürücüsünün kontrolünde, kaçış rampası yönüne girerek, devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon içerisine sıkışan Sürücü Metin Karaaslan ile yanındaki Mehmet Akyıldız yaralandı. Yaralılar, sıkıştığı kamyondan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerince Darende Somuncu Baba Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, devrilen kamyon kaçış rampasından kaldırılarak yeniden rampa kullanıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-11-12 20:01:35

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