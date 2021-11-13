Öğrencilerin projelerine TÜBİTAK’tan destek

Malatya İnönü Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan 12 proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek almaya hak kazandı.

İnönü Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Parlakpınar’ın genel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında üniversitede öğrenim gören öğrencilerin akademik danışman gözetiminde yaptıkları başvuruların 12 tanesi TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından destek aldı.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “İnönü Üniversitesi Rektörlüğü projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan öğrencileri ve akademik danışmanlarını tebrik eder ve başarılarının devamını diler” denildi.

TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan öğrenciler ve projelerin akademik danışmanları şöyle:

“Merve Karayılmaz (Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf) Danışman: Prof. Dr. Hacı Ahmet Acet (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı), Tuba Çiftçi (Tıp Fakültesi 4. Sınıf) Danışman: Prof. Dr. Nigar Vardı (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı), İlksen Canpolat (Tıp Fakültesi 4. Sınıf) Danışman: Prof. Dr. Hakan Parlakpınar (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı), İrem Yılmaz (Yürütücü)Oğuz Koca (Diş Hekimliği 4. Sınıf) Danışman: Prof. Dr. Alaadin Polat (Fizyoloji Anabilim Dalı), Beyza Cerit (Tıp Fakültesi 5. Sınıf) Danışman: Prof. Dr. Hilal Ermiş (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı), Adem Güçün (Tıp Fakültesi 5. Sınıf) Danışman: Prof. Dr. Hakkı Ulutaş (Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı), Zehra Ayral (Tıp Fakültesi 4. Sınıf) Danışman: Prof. Dr. Dr. Talat Kılıç (Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı), Seren Kavak (Tıp Fakültesi (5. Sınıf) Danışman: Doç. Dr. Elif Taşlıdere (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı), Muhammed Yasir Aras (Tıp Fakültesi 5. Sınıf) Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Azibe Yıldız (Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı), Hamza Doğukan Erfırat (Tıp Fakültesi 5. Sınıf) Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Onural Özhan (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı), Feyza Nur Akçin (Tıp Fakültesi 6. Sınıf) Danışman: Arş. Gör. Dr. Mehmet Günata (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı), Muhammed Haldun Gökçe (Tıp Fakültesi 5. Sınıf) Danışman: Arş. Gör. Dr. Seyhan Polat (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı).”

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