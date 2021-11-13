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Battalgazili muhtarlardan DSİ Bölge Müdürlüğü’ne çıkarma Bölgeye yapılması planlanan barajlar ele alındı

İHA

Battalgazili muhtarlardan DSİ Bölge Müdürlüğü’ne çıkarma Bölgeye yapılması planlanan barajlar ele alındı

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı muhtarlar, Elazığ’da bulunan DSİ 9. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılması planlanan gölet ve barajlarla ilgili istişarelerde bulundular.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sulama suyu problemine çözüm üretecek olan projeler hakkında bilgi almak için DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ı makamında ziyaret eden mahalle muhtarları burada son durum hakkında da bilgiler aldı.
Toplantıda muhtarlar adına konuşan Battalgazi Bölgesi Sulama Suları Projelerinin koordinatörlüğünü yapan Mehmet Nuri Alan, Şilan Barajı, Beypınar, Yenice, Pelitli ve İspendere Göletlerini ile ilgili olarak biran önce inşaat ihalesine geçilmesi ile ilgili olarak istişare etme fırsatı bulduklarını söyledi.
Foseptik suyu ile sulama yapılan Hatunsuyu mahallesinin de bir an önce Çat Barajı’nın suyu ile suvarılması konusunda da taleplerinin olduğunu ifade eden Alan, “Bölge müdürümüz Mahmut Dündar müdürümüz bizi çok sıcak karşıladılar. İlçemiz Battalgazi bölgesinin yöre halkı olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli Bakanımıza, bakan yardımcılarına Malatya milletvekillerine çok teşekkür ederiz. Battalgazi bölgesinde bulunan kayısı ağaçlarımız korumaya yüz tuttuğu için projelerimizin biran önce hayata geçmesi için ısrarcıyız. Yöremizin tek geçim kaynağı olan kayısı ağaçlarımızı korumaktan kurtarmak için çalışıyoruz. Yaklaşık elli köyün sulama suyu problemine çözüm üretecek olan projeler inşallah bir an önce hayata geçer. Bölgenin sulama suyu problemine çözüm üretecek olan projeler için yaklaşık olarak 15 yıldır çalışıyoruz. Bu projeler hayata geçirilirse binlerce insana aş ve iş sağlamış olacaktır” şeklinde konuştu.
“Devletimiz projelerimize gerekli olan gayreti gösteriyor”
DSİ Bölge Müdürü Mahmut Dündar ise Battalgazi bölgesindeki birçok proje yürüttüklerini belirterek Malatya’nın sulama suyu noktasında suyu en verimli kullanan illerden biri olduğunu ifade etti. Bu nedenle Malatya’da hazırlanan projelerin biran önce hayata geçirilmesi için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Dündar, “Tabi devletimiz bu noktada da projelerimize gerekli olan gayreti gösteriyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Bakan yardımcılarımız ve genel müdürümüz ve bölge müdürlüğümüz olarak biz projeleri biran önce hayata geçirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu projelerin büyüklüğü nedeniyle bütçe imkanları içerisinde imkan buldukça bu projelerin yatırım kulvarına alınmakta ve inşaatına başlanmakta. Planlaması devam edenlerin planlamasının bir an önce bitirilmesi ve proje yapımına başlanılması. Projesi devam eden islerin biran önce tamamlanarak yatırım oranına teklif edilmesi yönündeki çabalarımız devam ediyor” dedi.
Beypınar Barajı’nın planlama ve projesini yatırım programına aldıklarını ayrıca ihalesini de yaptıklarını kaydeden Dündar, “Planlanmasının akabinde hemen projesi devam edecek. Ve çalışacak yeni bir ihale yapmayacağız. Dolayısıyla bittiğinde projesi de beraber hazırlanmış olacak. Bir sonraki aşaması da yatırım programını teklif aşamasıdır. Dolayısıyla bu proje tamamlandığında hemen yatırım programına teklif vereceğiz ve biran önce gerçekleştirmek için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
Yenice Göleti’ini ise bu yılın başında yatırım programına teklif ettiklerini de kaydeden Dündar, “En son bize gelen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Strateji başkanlığına kadar bu talebin ilgili aşamalarında geçip ulaştığı yönünde. Ama henüz yatırım programına alınması noktasında bize bir dönüş olmadı. Önümüzde iki aylık bir süreç var. Eğer o süreç içerisinde bu gerçekleşirse biz onun ihalesini yaparak inşaata da başlamak istiyoruz. Çalışmalar neticesinde bir güncelleme yapılarak, genel müdürlüğün onayını aldıktan sonra baraj yapımları biraz daha karmaşık bir süreci var. Gölet kadar hızlı gerçekleşmiyor” ifadelerine yer verdi.
Şilan Barajı projesinin ciddi manada bir su bütçesi olduğunu da ifade eden Dündar, “Burada hataya sebebiyet vermemek adına hassas bir şekilde davranıp tüm verimizi sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öyle yol almamızın faydalı olacağını düşünüyoruz. Bazen bir şeyde acele etmek orada beklediğimiz faydayı minimize edebilir sekteye uğratabilir. Ama biz her halükarda bu barajımızı da yaparak bu bölgedeki hemşehrilerimize kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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