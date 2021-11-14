Yazıhan'da Kitap K'oku'su projesi

Sabah ve akşam sis var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde okullarda başlatılan Kitap K'oku'su Projesi ile öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılacak.

Yazıhan Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kitap K'oku'su projesi başlatıldı. Kitap okuyan toplum olmaya katkı sağlamak, öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemek gibi amaçları olan Kitap K'oku'su Projesi ile çocuklar kitaplarıyla buluştu.

Okullarda ara tatile girilmesiyle öğrencilere verilen kitapların Kitap K'oku'su projesi kapsamında okunarak okuma alışkanlığına katkıda bulunulacağı vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.