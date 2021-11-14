

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, refüje çarparak devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Gonca Gürcü Gökçe yönetimindeki 44 AU 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kızı Gaye Gökçe yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan ve araç içerisinde sıkışan anne ile kızı, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı anne ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-11-14 23:23:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.