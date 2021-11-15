İnönü Üniversitesi aşılamada önde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü Üniversitesi aşılamada önde

İHA

İnönü Üniversitesi aşılamada önde

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir televizyonda yaptığı konuşmada, 9 haftalık dönemde öğrencilerin tam doz aşı yapılma oranlarının yüzde 79 oranlarında olduğunu belirterek, akademik ve idari personelin tam doz aşı oranının ise yüzde 95 olduğunu vurguladı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay Yeşilyurt TV’de yayınlanan Cengizhan Kaya’nın hazırlayıp sunduğu “Her İnsan Bir Dünya” programının canlı yayın konuğu oldu. Rektör Kızılay, programda eğitim ve iş hayatı ile İnönü Üniversitesindeki çalışmalarını anlattı.
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde dünyaya geldiğini belirten Kızılay, babasının memuriyeti nedeniyle farklı şehirlerde eğitimlerini tamamladığını ifade etti. Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdiğini vurgulayan Kızılay, Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdikten sonra mecburi hizmetini Malatya’nın Darende ilçesinde tamamladığını belirtti.
“İş ve eğitim hayatımdaki bütün hedeflerime ulaştım”
Kulak Burun Boğaz ve Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi olmak üzere iki alanda uzmanlığı olduğunu ve hayatının bir bölümünde yurt dışında eğitim aldığını kaydeden Kızılay, iş hayatında birçok alanlarda yöneticilik yaptığını, yaklaşık altı yıldır ise İnönü Üniversitesinde Rektörlük görevini sürdürdüğünü belirtti.
Küçük yaştan itibaren hayalindeki mesleğin hekimlik olduğunu ifade eden Kızılay, “Hep istediklerim, hayal ettiklerim ve tercih ettiklerim oldu. Üniversitede birinci tercihimi kazandım, sonrasında Kulak Burun Boğaz alanı benim çok bilinçli seçtiğim bir uzmanlık alanıydı. Üniversitede hoca olmak istiyordum, çalışarak bu idealimi de gerçekleştirdim. Ben, meslek ve eğitim hayatımda hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirdim” dedi.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nin inşaatının devam etmesiyle yeni hastanenin açılacak olmasının ve üniversitenin yurt dışı eğitim imkânının bulunmasının kendisine cazip geldiğini, bu yüzden İnönü Üniversitesi’nde eğitim hayatına devam ettiğini belirten Rektör Kızılay, çalışma hayatındaki en büyük sırrının ise çok çalışmak olduğunu söyledi.
“İnönü Üniversitesi Türkiye’de yüz yüze eğitime geçen ilk üniversitelerden birisidir”
İnönü Üniversitesi’nin 13 Eylül’de yüz yüze eğitime başladığını hatırlatan Kızılay, ilk dört haftada kampüs girişinde, otobüs duraklarında, bina girişlerinde ve yemekhane girişlerinde HES Kodu ve aşı kontrolü yaptıklarını belirtti. Rektör Kızılay, dördüncü haftadan sonra Sağlık Bakanlığı ile öğrenci bilgi sistemlerinin YÖKSİS üzerinden entegre edilmesiyle elektronik takibe geçildiğini vurguladı. Dokuz haftalık dönemde öğrencilerin tam doz aşı yapılma oranlarının yüzde 79 oranlarında olduğunu açıklayan Rektör Kızılay, akademik ve idari personelin tam doz aşı oranının ise yüzde 95 olduğunu ifade etti. Öğrenci ve akademik personelin aşılı olmasının dokuz haftalık süreçte eğitimin aksamamasını sağladığını belirten Kızılay, tablonun bu şekilde devam etmesi durumunda 2021 2022 eğitim ve öğretim yılını pandemiyle beraber yüz yüze eğitim yaparak sürdüreceklerine dikkat çekti.
“İnönü Üniversitesi 46 yıllık tecrübesiyle büyük ve köklü bir üniversitedir”
İnönü Üniversitesi’nin kuruluş kanununa göre Türkiye’de 14’üncü sırada kurulmuş bir üniversite olduğunu vurgulayan Kızılay, bu üniversitesinin Türkiye’nin büyük, tarihi ve köklü üniversitelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinin iki üniversiteyi bölünerek kurduğunu, iki üniversitenin ise kuruluşuna hamilik yaparak bünyesinden dört üniversite çıkardığını hatırlattı.
Kızılay, rektörlük görevine başladığında belirlediği hedefi ise şöyle ifade etti:
“Rektörlük bayrağını 2016 yılında ben aldım. Hedefim benden önceki çalışanların, rektörlerin üniversiteyi getirdiği seviyenin üstüne çıkarmak, daha fazla tuğla koymak. Onlar bir tuğla koyduysa ben iki tuğla koyacağım diye kendime hedef koydum.”
İnönü Üniversitesi’nin yetkin ve çok güçlü bir yönetim kadrosunun olduğunu söyleyen Kızılay, “Oluşan sinerji üniversitemizin çok yönlü gelişmesine olanak sağlıyor. Eğitimde hem akreditasyon hem de kalite süreçlerinde devraldığımız seviyenin üzerine taşıyoruz. Bir diğer alan bilgi üretme, ARGE, inovasyon, araştırma ve geliştirme gibi birçok alanda her yıl üniversitemiz daha iyiye gidiyor” şeklinde konuştu.
Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’nda uygulanan uygulamalı eğitim modeliyle öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulma konusunda sorun yaşamamalarını hedeflediklerini belirten Rektör Kızılay, öğrencilerin tecrübe kazanarak iş bulabilmeleri konusunda avantajlı konuma geçmeleri için 13 eğitim programında 3 artı 1 uygulamalı eğitim modeliyle eğitim ve öğretime devam ettiklerini ifade etti.
“Dijitalleşme hayatımızın her alanını etkiledi”
Dijitalin hayatın her alanını etkilediğini kaydeden Kızılay, bilgisayar ve internetin hayata girmesiyle dünyadaki sanayileşmenin ve teknolojik gelişmenin geldiği noktada dijitalleşmenin artık kaçınılmaz bir süreç haline geldiğine işaret etti.
Kızılay sözlerine şöyle devam etti: “Bizim kendi hayatımız eğitim, ARGE, inovasyon, sağlık, bilgi üretmek bazı alanlarda da topluma hizmet üretmek. Dijitalleşme bize bu alanlarda bilişimin her basamağını kullanmayı zorunlu kılıyor. Pandemi döneminde yaklaşık bir buçuk yıllık bir zaman diliminde uzaktan eğitim yaptık. Uzaktan eğitim bilişimin bize sunduğu imkânları kullanarak yaptığımız bir eğitimdi. Dijitalleşme hayatımızın her alanında var ve bunu en iyi şekilde kullanmak zorundayız.”
Son olarak öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Öğrenciler kendilerini tanısın, hedeflerini ve hayallerini iyi belirlesinler. Üniversitedeki mesleğini doğru seçsinler. Buradaki doğrulukta iki önemli kriter var. Bunlardan ilki iyi bir alanı seçsinler. Severek yapacakları bir alanı seçsinler. İkincisi istihdamı olan başarılı olacağı bir alanı belirlesin. Ya sevdiği alanı seçecek ya da seçtiği alanı sevecekler” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit ve gazi çocuklarına jandarma şevkati
YEREL HABERLER Şehit ve gazi çocuklarına jandarma şevkati
Malatya'da makaron ve kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da makaron ve kaçak sigara operasyonu
Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
Sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra serbest bırakılan şahıs tekrar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra serbest ...
Motosikletin sıkıştırdığı araç takla attı: Anne ile kız yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin sıkıştırdığı araç takla attı: Anne ile ...
Alkollü hasta, sağlık çalışanlarını darbetti 
YEREL HABERLER Alkollü hasta, sağlık çalışanlarını darbetti 
Alkollü hasta sağlık çalışanlarını darp etti
YEREL HABERLER Alkollü hasta sağlık çalışanlarını darp etti
Hekimhan’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hekimhan’da trafik kazası: 1 yaralı
Doğanşehir sanayi sitesinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı Gürkan: “İnsanımızın refahını ve yaşam standartlarını yükseltmek bizim temel görevimizdir”
YEREL HABERLER Doğanşehir sanayi sitesinde alt ve üst yapı ...
Kadının azmi Hayvancılık ile ev bütçesine katkıda bulunuyor
YEREL HABERLER Kadının azmi Hayvancılık ile ev bütçesine katkıda ...
Başkan Sadıkoğlu: “Malatya’nın en büyük ihracat pazarı AB ülkeleri”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “Malatya’nın en büyük ihracat ...
Yeşilyurt'ta yeni hizmet binası Şubat ayında hizmete girecek
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta yeni hizmet binası Şubat ayında hizmete ...
Emniyet kemerinin önemine vurgu
YEREL HABERLER Emniyet kemerinin önemine vurgu
Malatya'da her 5 kişiden biri diyabet hastası
YEREL HABERLER Malatya'da her 5 kişiden biri diyabet hastası
Yazıhan'da Kitap K'oku'su projesi
YEREL HABERLER Yazıhan'da Kitap K'oku'su projesi
TIR'ın çaptığı traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'ın çaptığı traktörün sürücüsü öldü
Otel işletmecesi çalışanını bacağından vurdu İşyerine silahlı saldırıda çatışma çıktı
YEREL HABERLER Otel işletmecesi çalışanını bacağından vurdu İşyerine ...
Malatya'da tır traktöre çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Malatya'da tır traktöre çarptı: 1 ölü
Ahmet Kekeç semt kütüphanesi yoğun katılımla açıldı
YEREL HABERLER Ahmet Kekeç semt kütüphanesi yoğun katılımla açıldı
Battalgazili muhtarlardan DSİ Bölge Müdürlüğü’ne çıkarma Bölgeye yapılması planlanan barajlar ele alındı
YEREL HABERLER Battalgazili muhtarlardan DSİ Bölge Müdürlüğü’ne ...
Tüfenkci: “Bu sene de bütçede en büyük payı eğitime ayırdık”
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Bu sene de bütçede en büyük payı eğitime ...
Pandemi döneminin yıkıcı etkileri gideriliyor
YEREL HABERLER Pandemi döneminin yıkıcı etkileri gideriliyor
Bülbüloğlu, “Kentsel dönüşüm hızlandırılmalı ve vatandaşlarımız bilinçlendirilmeli”
YEREL HABERLER Bülbüloğlu, “Kentsel dönüşüm hızlandırılmalı ve ...
Öğrencilerin projelerine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER Öğrencilerin projelerine TÜBİTAK’tan destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.