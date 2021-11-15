Yeni Malatyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Cumartesi günü 16.00’da deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan sarısiyahlı ekip Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti.

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