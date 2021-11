Malatya OSB'nin arıtma tesisi 2022'de tamamlanacak Başkan Gürkan, Vali Baruş ve Milletvekili Tüfenkci ile birlikte yeni arıtma tesisinde incelemelerde bulundu Gürkan: “Organize sanayi arıtma tesisinin maliyeti yaklaşık 200 milyon TL”

Vali Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı süren arıtma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Türkiye’de inşa edilen en büyük arıtma tesislerinden biri olan ve günlük 80 bin metreküp arıtma yapacak olan OSB arıtma tesisinin 2. OSB’deki inşaat çalışmaları devam ediyor. Mevcutta bulunan arıtma tesisinin Malatya merkezdeki iki OSB içinde yeterli kapasitede olmadığından geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan ve 2022 yılının Kasım ayında tamamlanması planlanan arıtma tesisinin maliyeti yaklaşık 200 milyon TL. 11 havuzdan oluşacak olan arıtma tesisinde kimyasal ve biyolojik arıtma yapılacak.

Sadece OSB için değil OSB’nin altında bulunan ovada çiftçilikle uğraşan vatandaşların, suda yaşayan canlıların ve bitkilerinde sağlığı açısından önem arz eden tesisin Proje Müdürü ve şantiye şefi Lütfü Kenet, “1. Organize Sanayi Bölgesi Artırma Tesisi çalışmalarımıza geçtiğimiz yılın Kasım ayında başladık. Şuana kadar %25 imalat çalışması yaptık. Arıtma tesisimizi 2022 yılının Kasım ayında bitireceğiz” dedi.

1.OSB Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Topgül de, “1.OSB ve 2. OSB sitelerimize ek arıtma tesisi yapılması acil bir konuydu. Sanayicilerimizin en büyük sorunlarından biriydi. İnşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah arıtma tesisimiz 2022 yılının sonunda faaliyete geçecektir. Malatya’mıza ve OSB’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



“Arıtma tesisin maliyeti yaklaşık 200 Milyon TL”

Yapımına devam edilen arıtma tesisin yaklaşık 200 milyon TL bir maliyetle yapıldığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sanayileşmek güzel bir şey. Malatya’da organize sanayi bölgesindeki fabrika sayımızın artması güzel. Bunun yanında gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Özellikle 1.OSB’deki kimyasal, biyolojik ve diğer atıkların sulama suyuna karışması OSB’nin altında bulunan ovamızda çiftçilik yapanlar için büyük sıkıntı ortaya çıkarıyordu. Suda yaşayan canlıların ölmesine ve vatandaşlarımızın sebzelerinin, meyve ağaçlarının büyük oranda zarar görmesine neden oluyordu. Zaman içerisinde bizler gerek milletvekillerimiz nezdinde gerekse Eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza arz ettik. Sağ olsunlar Bülent Tüfenkci Bakanımız bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla gerekli görüşmeleri yapıldı. Mevcutta bulunan arıtma tesisinin fabrikalarımıza yeterli olmadığını ve arıtmaya gelen suların yüzde 70’i arıtılmadan tekrar sulama suyuna karışıyordu. Hem sağlık hem de suda yaşayan canlılar ve bitkiler açısından olumsuz bir durum oluyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın Malatya ziyaretlerinde yerinde durumu gözlemlemesi sonrasında arıtma tesisin yapılması için gerekli talimatlar verildi. Bunun sonucunda yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olacak arıtma tesisin yapımına başlanıldı. Temennimiz ve dileğimiz odur ki ödeneklerin zamanında ilgili müellif firmaya aktarılması, bir an önce arıtma tesisimizin faaliyete geçmesi ve vatandaşımızın can ve mal sağlığı ile birlikte suda yaşayan canlılarla bitkilere önemli katkılar sağlayacaktır. Malatya’mıza ve OSB’mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Sanayinin Gelişmesi ve Nitelikli Sanayinin Gelmesi İçin Önemli Bir Tesis Arıtma Tesisinin sadece sanayiciler için değil OSB altında bulunan vatandaşlar içinde önemli bir yatırım olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “ Malatya’mızın 6’ıncı teşvikten yararlanmasıyla birlikte OSB’mize yoğun bir talep oldu. Sağ olsunlar arkadaşlarımızın gayretleriyle bir yandan kamulaştırma işlemleri devam ederken bir yandan da altyapı ihalelerini yapmış olduk. Malatya için mevcut arıtmalar yetmiyordu. Malatya sanayisinin gelişmesi, nitelikli sanayinin gelmesi özellikle kumaş boyama ve iplik boyama noktasında Malatya’nın yeni yatırımları alabilmesi için arıtma tesisine büyük bir ihtiyaç vardı. Arıtma tesisimizin ihalesi yapıldı ve inşaat seviyesi yüzde 25’e geldi. Tesisimiz inşallah süresi içerisinde bitirilir ve sanayicilerimizin hizmetine sunulur. Arıtma tesisimiz sadece sanayicilerimiz için yapılan bir yatırım değil OSB’nin altında bulunan ovaya pis suyun ve kokunun önlenmesi için önemli. Arıtma tesisimiz modern ve son teknolojiyle faaliyete geçecek olan bir tesis. Mevcut arıtma tesisimize kalkınma ajansından sağlanan destekle revize yapıldı ve bir anlamda iyileşme sağlandı ama yeterli değil. Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve müellif firmaya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Yeni arıtma tesisinde günlük 80 bin metreküp arıtma yapılacak”

Yeni arıtma tesisinin günlük 80 bin metreküp arıtma yapacağını belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, “Bilindiği gibi Malatya merkezde iki OSB’miz var ve iki yerde de yaklaşık 360 fabrikamız faaliyet içerisinde. Her geçen gün 1.OSB için ilave alanı ilan edilen yaklaşık 12 bin dönüm alanda arsa tahsis talepleri artıyor. Artan talepleri karşılamak durumundayız. Özellikle konfeksiyon ve tekstil fabrikalarının yoğunlukta olduğu talepler içinde geleceğe yönelik hazırlıklar yapmalıyız. Şuanda 1.OSB’deki mevcut arıtma tesisimiz günlük 24 bin metreküp kapasiteliydi. Mevcut tesisimizi revize ederek kapasitesini yüzde 50 oranında artırdık ancak şuandaki arıtma tesisimiz mevcut fabrikaların arıtma ihtiyacını karşılayabiliyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik ciddi bir kapasitenin oluşturulması lazımdı. Yeni arıtma tesisi bu ihtiyacı karşılamak için yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Yine Eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci’nin de çok büyük katkıları oldu. Milletvekillerimizin katkıları oldu. Arıtma tesisimizde toplam 11 havuz inşa edilecek. Havuzlardan 7 tanesi bitmiş durumda. Geriye kalan havuzların inşaatları devam ediyor. 4 kimyasal havuzumuzun yanında biyolojik arıtma havuzlarımız da yapılacak. Sanayiden gelen sular halkımızın sağlığına zarar vermeyecek şekilde, tarımsal alanlarımızı kirletmeyecek şekilde su kaynaklarımıza kavuşturulacak. Malatya’mız açısından çok önemli. Malatya Büyükşehir Belediyemizin bu konunun üzerinde hassasiyetle durduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızdan bizlere ve Büyükşehir Belediyemize zaman zaman arıtmadan çıkan suyun kirli olduğu ve koku yaptığıyla ilgili yakınmalar geliyor. Bu sıkıntıyı inşallah arıtma tesisimizle aşmış olacağız. Tesisimizde günlük 80 bin m3 arıtma ihtiyacına cevap verilecek. Dolayısıyla her geçen gün gelişen ve artan fabrikalarımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Türkiye’de şu anda inşa edilen en büyük arıtma tesislerinden birisi. Malatya’mıza hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

