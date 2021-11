Doping Teknoloji Tırı Malatya'da

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) Bilim ve teknolojiye uzak çocuklara ulaşmak amacıyla, 10 Ekim´de Adıyaman´dan yol çıkan Doping Teknoloji Tırı, Malatya'nın Akçadağ ilçesine ulaştı. İlçedeki çocuklar; robotlardan VR gözlüklere, 3D yazıcılardan drone´lara kadar pek çok ileri teknolojiyi deneyimledi.Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda Doping Teknoloji Tırı´na alınan çocuklar, birbirinden farklı teknolojik aletler hakkında bilgi sahibi oldu. Tırın içindeki uzmanlar ise çocuklara, bu aletlerin ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağını gösterdi."ÇOCUKLARIMIZIN HAYAL DÜNYASI GENİŞLESİN İSTİYORUZ"Özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da, bilim ve teknolojiye uzak kırsal bölgelerde, "Çocuklar geleceğimizdir ve her çocuk fark edilmeyi hak eder" sözüyle yola çıktıklarını belirten Doping Teknoloji Tır'ı Genel Koordinatörü Şenol Dalkılıç, "Hiçbir maddi beklentimiz olmadan, tamamen çocuklarımızın hayal dünyasını genişletmek ve onlara umut olabilmek amacıyla yola çıktık. Bu kapsamda pek çok teknolojiyi bilimsel yönleriyle izah ederek tırımıza dahil ettik. En önemli amacımız; buradaki çocuklarımızın hayal dünyalarını genişletmek ve yeni umutlar aşılamak" dedi. "ÇOCUKLARDAN ALDIĞIMIZ GERİ DÖNÜŞLER GURUR VERİCİ"Projeyi Adıyaman´dan başlattıklarını ifade eden Dalkılıç, "Şu an Malatya Akçadağ´dayız. Buradaki çocukların, bu tarz teknolojilerle tanışması ve tanıştıktan sonra gösterdikleri reaksiyon, bizleri çok mutlu ediyor. Daha yolun başında olsak da ne kadar doğru bir amaca hizmet ettiğimizi net bir biçimde görüyoruz. Ülkemiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız adına böyle bir projede yer almaktan ve her birinin mutluluğuna şahit olmaktan gurur duyuyoruz. Çocuklarımıza inanıyoruz. Biliyoruz ki yarın, vatanımız ve milletimiz adına çok başarılı işlere imza atacaklar. Bu amaç ile burada, çocuklarımızın yanındayız. Daha çok çocuğa ulaşabilmek için projeler üreteceğiz. Daha ikinci ildeyiz ama ilgiden çok memnunuz. Birlikte inanılmaz anılar biriktiriyoruz" yorumunda bulundu.UNUTULMAZ BİR DENEYİM3 Aralık´a kadar gezilebilecek olan Doping Teknoloji Tırı´nı ilk kez tecrübe eden çocuklar, keyifli vakit geçirdiklerini ve ileri teknoloji ürünlerle tanışmış olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. En çok robot ve araba motoruna ilgi gösteren gençler, yeni teknolojileri deneyimlemenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu vurguladı. Doping Teknoloji Tırı´nı gezen çocuklara, bu kapsamda satranç takımı ve mızıka hediye edildi.DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez

2021-11-16 10:59:53



