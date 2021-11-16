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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, Kazakistanlı akademisyen ve öğrencileri ağırladı

İHA

Başkan Çınar, Kazakistanlı akademisyen ve öğrencileri ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın tarihi ve turizm yerlerinde incelemelerde bulunan Kazakistanlı akademisyenleri ve öğrencileri, Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ağırlayarak, Yeşilyurt’un tarihi, kültürü, doğal lezzetleri ve gastronomisini ön plana çıkarmak adına hayata geçirdikleri projeleri anlattı.
Malatya’nın tarihi, medeniyeti, kültürü, turizm yerleri ve zengin yemek kültürünü yerinde incelemek amacıyla Malatya’da bir takım ziyaretlerde bulunan Kazakistanlı akademisyenler ve öğrenciler, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’yı ziyaret ederek ilçenin tarihi ve kültürel hazinelerini ön plana çıkartan Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri gezdiler.
Kazakistan’dan gelen misafirlerini yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel hazinelerinin yanı sıra doğal zenginlikleri ve yemek kültürünü daha geniş kesimlere tanıtmak amacıyla yaptıkları yatırımları tüm boyutlarıyla anlattı.
Yeşilyurt’un geçmişten gelen tüm zenginliklerini geleceğe taşımak adına çok önemli yatırımlarda bulunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, değerli hemşehrimiz Prof. Dr. Mustafa Talas ile birlikte Malatya’mıza gelen Kazakistanlı akademisyenleri ve öğrencilerimizi tarih, kültür ve gastronomi kenti Yeşilyurt’ta ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Malatya ve Yeşilyurt’un çok zengin bir tarihi vardır, son dönemlerde bu zenginliklerin hak ettiği değeri görmesi, bugünden geleceğe taşınması bakımından çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kentimizin geçmişten gelen tüm tarihsel ve kültürel anlayışını ve gastronomisini ön plana çıkarmak adına çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz. Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projemiz çatısı altında hayata geçirdiğimiz Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızla, sayısını 8’e çıkardığımız farklı temalı müzelerimizle, sokak ve bina sağlıklaştırmalarımızla, yemeklerimizin ve meyvelerimizin tescil süreçleriyle çok hareketli ve dinamik bir dönemden geçiyoruz. Doğu Anadolu’da en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan belediye olduk, doğal lezzetlerimizin koruma altına alınması bakımından başarılı işlerin altına imza atıyoruz. Geleneksel sofra ve yemek kültürümüzün yanı sıra bölgemize has dokumacılık mesleğinin tüm boyutlarını hizmete sunduğumuz müzelerimizde gelen ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Malatya’ya gelen turistler, tur rehberleri, gezginler ve gurmeler, bölgemizi görmeden, yemeklerimizi tatmadan gitmiyorlar. Tanıtım ve turizm alanında dikkatleri Yeşilyurt’a çekmeyi başardık, yılın her mevsiminde burası çok yoğun ilgi görüyor. Kazakistan’dan gelen kıymetli misafirlerimizin de buraya gelmesi, görmesi ve bölgenin tarihini yerinde öğrenmesi tanıtım faaliyetlerimize büyük bir katkı sunacaktır. Yeşilyurt ile Kazakistan arasında ki bağlarımızı bu vesileyle daha da güçlü kılmış olacağız” diye konuştu.
Başkan Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde Türk Cumhuriyetleri arasında ki bağların sağlamlaşmasına yönelik başlatılan çalışmaları gururla takip ettiklerini ifade ederek, “ Türk Cumhuriyetlerinin birbirine daha fazla kenetlenmesi, köklerine sahip çıkması ve her alandaki dayanışmasını artırması dünyanın huzuru ve barışı açısından büyük önem teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde Türk Cumhuriyetlerinin arasındaki sarsılmaz bağların daha da güçlenmesi açısından atılan adımları ve alınan kararlardan hepimiz gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi, Türk Cumhuriyetleri arasındaki bağların ne kadar güçlü ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bizler millet olarak dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm kardeşlerimizle her zaman birliktelik ve dayanışma içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizler aynı köklerin mensupları, bir bütünün ayrılmaz parçaları ve etle tırnak gibiyiz. Kazak, Türkmen, Ahıska, Azerbaycan ve Özbek’li kardeşlerimizle geçmişten bugüne kadar gelen sarsılmaz birlikteliğimizi koruyup muhafaza edeceğiz. Her zaman bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız inşallah” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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